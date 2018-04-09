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Актриса из «Клуба „Завтрак“» устыдилась кадров с тайным разглядыванием ее трусов
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Актриса из «Клуба „Завтрак“» устыдилась кадров с тайным разглядыванием ее трусов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Молли Рингуолд пересмотрела «Клуб „Завтрак“» и нашла в фильме сексуальные домогательства и сексизм. Об этом она написала в колонке для The New Yorker.
По ее словам, картина, которая принесла ей известность, показывала женщину с устаревших позиций — как слабое, подчиненное существо. Рингуолд посмотрела ленту вместе со своей 10-летней дочерью.
Актриса отметила, что больше всего ее шокировала сцена, в которой персонаж Джон Бендер залезает под стол, за которым сидит ее героиня Клэр Стэндиш. Он заглядывает ей под юбку, после чего в кадре показываются трусы девушки.
Рингуолд подчеркнула, что, хотя зритель этого не видит, но предполагается, что Бендер трогает Клэр неуместным образом. Она также заверила, что для съемки кадра с трусами была задействована взрослая дублерша.
«Более того, сейчас я вижу, что Бендер сексуально домогается Клэр на протяжении всего фильма», — добавила актриса.
Она выразила опасение, что искусство может негативно влиять на отношения людей. В частности, картины, где сексизм показан как совершенно нормальное явление, способствуют распространению устаревших ценностей.
«Клуб «Завтрак»» вышел в 1985 году и стал культовым. Режиссером выступил Джон Хьюз.
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