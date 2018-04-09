Актриса из «Клуба „Завтрак“» устыдилась кадров с тайным разглядыванием ее трусов

Американская актриса Молли Рингуолд пересмотрела «Клуб „Завтрак“» и нашла в фильме сексуальные домогательства и сексизм. Об этом она написала в колонке для The New Yorker.

По ее словам, картина, которая принесла ей известность, показывала женщину с устаревших позиций — как слабое, подчиненное существо. Рингуолд посмотрела ленту вместе со своей 10-летней дочерью.

Актриса отметила, что больше всего ее шокировала сцена, в которой персонаж Джон Бендер залезает под стол, за которым сидит ее героиня Клэр Стэндиш. Он заглядывает ей под юбку, после чего в кадре показываются трусы девушки.

Рингуолд подчеркнула, что, хотя зритель этого не видит, но предполагается, что Бендер трогает Клэр неуместным образом. Она также заверила, что для съемки кадра с трусами была задействована взрослая дублерша.

«Более того, сейчас я вижу, что Бендер сексуально домогается Клэр на протяжении всего фильма», — добавила актриса.

Она выразила опасение, что искусство может негативно влиять на отношения людей. В частности, картины, где сексизм показан как совершенно нормальное явление, способствуют распространению устаревших ценностей.