В Барнауле устроят показ авторских короткометражных фильмов

С 20 по 22 апреля в ГМИЛИКА можно будет увидеть разноплановые картины, объединенные в три программы: «Утро», «День» и «Вечер». Лучший фильм определят зрительским голосованием, его автор получит Всероссийскую премию в области короткометражного кино.

«Миссия фестиваля — возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино путем популяризации авторских короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми авторами», — пояснили в музее.