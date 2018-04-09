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В Барнауле устроят показ авторских короткометражных фильмов
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В Барнауле устроят показ авторских короткометражных фильмов 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
С 20 по 22 апреля в ГМИЛИКА можно будет увидеть разноплановые картины, объединенные в три программы: «Утро», «День» и «Вечер». Лучший фильм определят зрительским голосованием, его автор получит Всероссийскую премию в области короткометражного кино.
«Миссия фестиваля — возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино путем популяризации авторских короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми авторами», — пояснили в музее.
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