Холли Берри снимется в ремейке «Зазубренного лезвия» 

Звезда «Людей Икс» Холли Берри исполнит главную роль в ремейке драматического триллера «Зазубренное лезвие».
Оригинал Ричарда Маркуэнда 1985 года рассказывал о талантливом адвокате (Гленн Клоуз), которая берется защищать в суде мужчину (Джефф Бриджес), обвиняемого в убийстве жены. Героиня влюбляется в обаятельного клиента, и теперь так сложно понять, кто же он — несчастная жертва или хладнокровный убийца?
Фильм был тепло встречен критиками и оказался весьма прибыльным. А Роберт Лоджа, сыгравший частного детектива, даже претендовал на «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана».
Продюсеры Даг Белград («Кролик Питер») и Матти Лешем («Отмель») надеются повторить успех первоисточника и подыскивают достойных кандидатов на место режиссера и сценариста.