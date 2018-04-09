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Холли Берри снимется в ремейке «Зазубренного лезвия»
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Холли Берри снимется в ремейке «Зазубренного лезвия» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Звезда «Людей Икс» Холли Берри исполнит главную роль в ремейке драматического триллера «Зазубренное лезвие».
Оригинал Ричарда Маркуэнда 1985 года рассказывал о талантливом адвокате (Гленн Клоуз), которая берется защищать в суде мужчину (Джефф Бриджес), обвиняемого в убийстве жены. Героиня влюбляется в обаятельного клиента, и теперь так сложно понять, кто же он — несчастная жертва или хладнокровный убийца?
Фильм был тепло встречен критиками и оказался весьма прибыльным. А Роберт Лоджа, сыгравший частного детектива, даже претендовал на «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана».
Продюсеры Даг Белград («Кролик Питер») и Матти Лешем («Отмель») надеются повторить успех первоисточника и подыскивают достойных кандидатов на место режиссера и сценариста.
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