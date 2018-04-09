Холли Берри снимется в ремейке «Зазубренного лезвия» 

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Сольный фильм про Хана Соло покажут на Каннском кинофестивале

«У нас действительно есть идеи для продолжения» эксклюзивное интервью с создателями фильма «Гоголь. Вий» - режиссером Егором Барановым и актрисой Юлией Франц