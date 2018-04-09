«Гоголь. Вий» стал лидером кинопроката в России

Приключенческий детектив «Гоголь. Вий» возглавил российский кинопрокат по итогам прошедшего уикенда. Об этом сообщила «Газета.ru».

Кинолента «Гоголь. Вий» режиссера Егора Баранова за прошедшие выходные собрала 224,9 миллиона рублей. Главному герою картины предстоит выяснить, кто стоит за серией убийств красавиц из села Диканька.

Вторую строчку кинопроката занимает фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который заработал за уикенд 148 миллионов рублей. Замыкает список мультфильм «Кролик Питер». У него — 44,3 миллиона рублей.

Работники портала Business Insider составили список худших фильмов, снятых наиболее успешными режиссерами. Сайт основывал свои выводы на оценках агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.