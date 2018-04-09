Фильмы к Международному дню освобождения узников концлагерей покажут в двух кинотеатрах ЮВАО

К Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля, в двух кинотеатрах сети «Москино», расположенных в ЮВАО, подготовили тематическую программу. Спецпоказы ждут жителей округа 11 апреля. Так, в кинотеатре «Спутник» (улица Солдатская, 15) покажут экранизацию одноименного рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», ставшую режиссерским дебютом Сергея Бондарчука . Он также выступил там в главной роли — шофера Андрея Соколова , пережившего ад концлагеря и вернувшегося домой, чтобы узнать, что вся его семья погибла. Сеанс начнется в 13.00. А в кинотеатре «Молодежный» (улица Люблинская, 11) вниманию зрителей представят советско-польскую картину Сергея Колосова «Помни имя свое». Главную героиню Зину сыграла Людмила Касаткина , которая для этой роли села на жесткую диету и похудела на 12 килограмм. Начало — в 15.00. Вход свободный, в порядке живой очереди.