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Фильмы к Международному дню освобождения узников концлагерей покажут в двух кинотеатрах ЮВАО
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Фильмы к Международному дню освобождения узников концлагерей покажут в двух кинотеатрах ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
К Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля, в двух кинотеатрах сети «Москино», расположенных в ЮВАО, подготовили тематическую программу.
Спецпоказы ждут жителей округа 11 апреля. Так, в кинотеатре «Спутник» (улица Солдатская, 15) покажут экранизацию одноименного рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», ставшую режиссерским дебютом Сергея Бондарчука. Он также выступил там в главной роли — шофера Андрея Соколова, пережившего ад концлагеря и вернувшегося домой, чтобы узнать, что вся его семья погибла. Сеанс начнется в 13.00.
А в кинотеатре «Молодежный» (улица Люблинская, 11) вниманию зрителей представят советско-польскую картину Сергея Колосова «Помни имя свое». Главную героиню Зину сыграла Людмила Касаткина, которая для этой роли села на жесткую диету и похудела на 12 килограмм. Начало — в 15.00.
Вход свободный, в порядке живой очереди.
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