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Стивен Спилберг экранизирует роман Стивена Кинга
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Стивен Спилберг экранизирует роман Стивена Кинга 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Наконец-то свершилось! Два легендарных Стивена — Спилберг и Кинг, поработают вместе над полнометражной картиной. Режиссер, который более 30 лет владеет правами на роман «Талисман», собирается приступить к его экранизации.
«Предполагаю, что в самом скором будущем начнется наше плодотворное сотрудничество. Universal специально для меня купила права на книгу, поэтому больше никому она не доступна. Мне принадлежат права на экранизацию с 1982 года, и я надеюсь в ближайшие пару лет выпустить фильм. Режиссером проекта я не стану, но это то, что я уже 35 лет мечтаю увидеть в кинотеатрах», — рассказал Спилберг в интервью EW.
Новелла «Талисман», написанная Кингом в соавторстве с Питером Страубом, повествует о 12-летнем мальчике Джеке, переезжающем с места на место со своей матерью-актрисой. Однажды он узнает о существовании параллельной реальности, в ней Джек должен отыскать некий талисман, который поможет спасти от смерти его маму.
Добавим, что у Спилберга и Кинга уже есть один совместный проект, правда, выпущенный на тв-экранах. В 2013 году Спилберг выступил продюсером сериала «Под Куполом», снятого по мотивам одноименного романа короля ужасов.
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