Стивен Спилберг экранизирует роман Стивена Кинга

Наконец-то свершилось! Два легендарных Стивена Спилберг и Кинг, поработают вместе над полнометражной картиной. Режиссер, который более 30 лет владеет правами на роман «Талисман», собирается приступить к его экранизации.

«Предполагаю, что в самом скором будущем начнется наше плодотворное сотрудничество. Universal специально для меня купила права на книгу, поэтому больше никому она не доступна. Мне принадлежат права на экранизацию с 1982 года, и я надеюсь в ближайшие пару лет выпустить фильм. Режиссером проекта я не стану, но это то, что я уже 35 лет мечтаю увидеть в кинотеатрах», — рассказал Спилберг в интервью EW.

Новелла «Талисман», написанная Кингом в соавторстве с Питером Страубом, повествует о 12-летнем мальчике Джеке, переезжающем с места на место со своей матерью-актрисой. Однажды он узнает о существовании параллельной реальности, в ней Джек должен отыскать некий талисман, который поможет спасти от смерти его маму.

Добавим, что у Спилберга и Кинга уже есть один совместный проект, правда, выпущенный на тв-экранах. В 2013 году Спилберг выступил продюсером сериала «Под Куполом», снятого по мотивам одноименного романа короля ужасов.