Профессионал на последнем дыхании: такой разный Жан-Поль Бельмондо

Отвязный Мишель Пуаккар, Пьеро со взрывающейся головой, священник, пьяная «обезьяна зимой», ас из асов и настоящий профессионал своего дела, гибнущий в рапиде под мелодию Морриконе, — все это Бельмондо. 9 апреля ему исполняется 85 лет.

Жан-Поль Бельмондо, сын скульптора, изначально увлекался боксом и лишь потом заинтересовался актерством. Он стал знаменит после роли «бунтаря без причины» Мишеля Пуаккара в первой ласточке французской «новой волны» «На последнем дыхании». На тот момент Бельмондо уже почти десять лет работал в театре и имел за плечами несколько ролей в кино, в основном, конечно, малозначительных, но именно Пуаккар, поклонник американских нуаров и Хамфри Богарта, стал главным образом актера.

Кстати, Ласло Ковач , псевдоним, которым в фильме прикрывается Пуаккар, — реальный приятель Годара, тогда еще безвестный оператор из Венгрии, который в начале 60-х перебрался жить в США и снял важнейшие фильмы американской «новой волны» — от «Беспечного ездока» до «Пяти легких пьес» и «Садового короля». Годар таким образом передал ему привет, что было вполне в духе режиссера — например, в ироничной и легкой картине «Женщина есть женщина» он дал очередному герою Бельмондо фамилию Любич в честь почитаемого им великого американского комедиографа Эрнста Любича

Кстати, Бельмондо сыграет Ласло Ковача в том же 59-м еще один раз — в картине «На двойной поворот ключа», первом цветном фильме Клода Шаброля , начинавшего с «новой волны» и нашедшего свою стезю в обличающих пороки буржуазии психологических триллерах. Это, кстати, не первый пример удвоения образа и двойничества в фильмографии Бельмондо, но мы к этому еще вернемся.

Более яркая роль в цветном фильме достанется Бельмондо в «Безумном Пьеро» Годара, где он цитирует взахлеб писателей и философов и взрывает себе голову, но эта лента вышла только в 1965 году. До этого у Бельмондо было еще несколько потрясающих работ: например, образ молодого вора Эрика Старка в криминальной драме «Взвесив весь риск» Клода Соте по сценарию писателя, бывшего преступника и коллаборациониста Хосе Джованни

С Джованни он будет сотрудничать еще не раз, и тут вновь случилось удвоение Бельмондо: актер сыграет одну и ту же роль Роберто Ла Рока в «Мести Марсельца» 1961 года по сценарию писателя и 11 лет спустя в «Клане марсельцев», где Джованни уже выступит как режиссер. Интересен Жан-Поль и в фильме «Развлечения», где он снялся с Клодом Брассёром . Это картина, чем-то напоминающая «На последнем дыхании», но фокусирующая внимание на совсем других «отвязных людях», а именно том потерянном поколении французов, которые не смогли найти себя после войны в Алжире.

Особняком стоит роль в эстетской драме «7 дней, 7 ночей» английского театрального режиссера Питера Брука по роману «Модерато кантабиле», принесшему славу писательнице Маргерит Дюрас. Здесь Бельмондо, пожалуй, ближе всего подобрался к территории Микеланджело Антониони и Алена Роб-Грийе , у которых так и не сыграл. Его герой и героиня Жанны Моро чувствуют влечение друг к другу, но поддаться ему не могут или не хотят. Да и в целом красивости городского пейзажа и завораживающее скольжение камеры между деревьями здесь кажутся важнее, чем любые человеческие эмоции.

В тонкой драмеди про старость, молодость и алкоголь «Обезьяна зимой» Бебель, как его ласково называют французы, составил замечательную пару Жану Габену . Ему вообще хорошо удавалось работать в тандеме с актерами старшего поколения: Габен, Лино Вентура Шарль Ванель . Габен тогда отметил, что «хоть этот парень и некрасив, но в нем есть что-то, что было во мне и что нравится женщинам».

Незабываемы прекрасные работы Жан-Поля у Жан-Пьера Мельвиля, главного французского специалиста по криминальному фатализму: кюре прогрессивных взглядов в драме " Леон Морен , священник", полицейский осведомитель в «Стукаче» и молодой боксер, ставший секретарем у банкира, в «Старшем Фершо». И вновь — удвоение: почти 40 лет спустя Бельмондо сыграет уже самого «старшего Фершо» в «Свободном падении», где роль секретаря досталась звезде франшизы «Такси» Сами Насери.

Во второй половине 60-х Бельмондо отметился в ансамблевом фильме Рене Клемана «Горит ли Париж?», снялся в эпизоде в пародийном «Казино „Рояль“ и сыграл главные роли в фильмах двух режиссеров „новой волны“, благородного аристократа-грабителя в „Воре“ Луи Маля и фабриканта, обманутого роковой Картин Денёв, в „Сирене с „Миссисипи“ Франсуа Трюффо . Последний оставшийся режиссер „новой волны“ Ален Рене поработает с Бельмондо в 1974-м, сняв его в заглавной роли в своей драме „Стависки“ о похождениях авантюриста.

Именно в 70-е образ „нежного проходимца“ и драматического героя начинает отступать на второй план. Бельмондо все чаще достаются роли бандитов или крутых копов, идущих против правил: таковым он был, например, в „Борсалино“, где сыграл с Аленом Делоном , в „Страхе над городом“, „Частном детективе“ или „Трупе моего врага“. При этом, в отличие от того же Делона, он никогда не боялся посмеяться над собой. Достаточно вспомнить комедии „Супермозг“, „Неисправимый“ и „Ограбление“, известную еще и по американскому ремейку с Биллом Мюррем „Быстрые перемены“.

И здесь — вновь вездесущее двойничество Бельмондо: в уморительной комедии „Великолепный“ Бельмондо играет сразу и писателя-неудачника, и героя его романов, непобедимого суперагента Боба Сен-Клера, явно пародирующего Джеймса Бонда . Или еще один пример раздвоения — смешное до колик „Чудовище“: там Бельмондо был одновременно и каскадером, и подменяемым им на съемках всемирно известным актером. Кстати, известно, что Бельмондо всегда отказывался от дублеров и исполнял все трюки сам: это стоит держать в уме при пересмотре „Страха над городом“.

В 80-е Бельмондо становится звездой и в СССР. „Профессионал“, „Ас из асов“, „Вне закона“ и „Одиночка“ собирали у нас полные залы. Его озвучка в те годы заслуживает отдельного упоминания: хотя он говорил голосами Рудольфа Панкова Александра Белявского , прежде всего его образ ассоциируется с характерной хрипотцой Николая Караченцова

Из поздних работ юбиляра стоит выделить комедийный экшен „Один шанс на двоих“, где он вновь встретился с Делоном, а также уже упомянутое „Свободное падение“ и ремейк фильма Витторио де Сики „Умберто Д. “, „Человек и его собака“. Новые роли ему, пожалуй, уже не нужны: в его фильмографии и так уже можно долго копаться.

Свой полувековой юбилей он отметил прыжком с парашютом с Эйфелевой башни. Сейчас, наверное, такие номера выкидывать не стоит, так что просто пожелаем ему хорошо встретить еще одну красивую дату. И чтобы последнего дыхания хватило надолго.