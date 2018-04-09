«Если вы не любите море…» Главные фильмы Бельмондо в его юбилей

Сегодня исполняется 85 лет Жан-Полю Бельмондо — живой легенде французского кино, актеру, сыгравшему у большинства знаковых французских режиссеров. О самых популярных (и не только) фильмах с его участием — на портале Москва 24.

Попытка перечислить в одном материале лучшие фильмы Бельмондо заранее обречена на провал. В его фильмографии, насчитывающей почти сотню кинолент, — сплошь хиты и фильмы, ставшие классикой: от камерных авторских фильмов вроде «Модерато кантабиле» с Жанной Моро до всеми любимых хитов, таких как «Профессионал».

Сын известного французского скульптора Поля Бельмондо, Жан-Поль не сразу пришел к решению стать актером — он всерьез задумывался над карьерой боксера, но желание «сохранить лицо» одержало верх и привело к поступлению в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Правда, отвага Бельмондо и его любовь к риску благополучно перешли из спорта в кино — он стал первым французским актером-каскадером и самостоятельно выполнял большинство трюков в своих фильмах, включая и самые опасные (что не раз приводило актера к травмам).

Пришедший в кино из театра, Бельмондо высоко ценил сценическое искусство — возвращение на подмостки в 1987 году после почти 30-летнего перерыва играло для него огромное значение. Тем не менее, именно кино прославило его на весь мир от США до СССР. Ставший известным благодаря авторским картинам в начале 1960-х, создавший образ неуязвимого героя, выделывающего самые немыслимые трюки в фильмах середины 1970-1980-х, он объявил о завершении кинокарьеры в 2015 году. И это не мешает Бельмондо жить настоящим, смотреть только вперед и меж тем получать все новые награды за свой вклад в мировой кинематограф: в 2011 году — в Каннах, а пять лет спустя — в Венеции.

Видео: YouTube/dima bulgakov

"Если вы не любите море, если не любите горы, если не любите город… Катитесь вы ко всем чертям!" — с этой фразой 27-летний Бельмондо обратился к зрителям прямо с экрана в фильме, не только моментально принесшем ему славу и востребованность, но и ставшим манифестом французской новой волны.

Обаятельный молодой преступник, крутящий роман с молодой американкой в лице Джин Сиберг , продающей на улицах Парижа газету «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», сразу полюбился молодежи, а новаторский язык, использованный в фильме режиссером-дебютантом Жан-Люком Годаром, ознаменовал появление нового направления, кардинально изменившего историю мирового кино.

Видео: YouTube/ Гледай Добър Филм

В военной драме классика итальянского неореализма Витторио де Сика, снятом по роману Альберто Моравиа, партнершей Бельмондо стала Софи Лорен (впоследствии за эту роль она получила «Оскар»). В фильме о вдове Чезарии и ее дочери-подростке Розетте, скрывающихся от бомбардировок во время Второй мировой у родственников в деревне, Бельмондо играет Микеле — интеллигентного молодого человека, не расстающегося с книгами и симпатизирующего коммунистам

Фильм, вышедший вскоре после годаровского дебюта, показал драматический талант Бельмондо совсем с другой стороны — ранимый и мечтательный, Микеле не имел ничего общего с бунтарем с парижских улиц Мишелем (впрочем, драматичная концовка при этом ждала обоих).

"Человек из Рио" (1963, режиссер Филипп де Брока)

Видео: YouTube/ Cohen Media Group

В приключенческой комедии Филиппа де Брока «Человек из Рио» Бельмондо играл вместе с юной Франсуазой Дорлеак, сестрой Катрин Денев , несколько лет спустя трагически погибшей в автокатастрофе. История об армейском служащем, который приезжает в Париж к невесте, а в итоге оказывается в водовороте событий, связанных с похищением бесценной индейской статуэтки, а после нее — и самой невесты, собрала у экранов кинотеатров миллионы зрителей.

Популярность фильма — заслуга не только закрученного сюжета и популярных актеров в главных ролях, но и визуальной стсоавляющей: романтичный Париж, яркий Рио и модернистская Бразилиа, основанная всего за три года до съемок фильма, ставят его в один ряд с лучшими лентами, использовавшими архитектуру в качестве важных изобразительных средств.

"Безумный Пьеро" (1965, режиссер Жан-Люк Годар)

Видео: YouTube/Rialto Pictures

"Безумный Пьеро" — самый успешный в плане проката фильм Годара. В нем Бельмондо выступил в уже знакомом зрителю амплуа уверенного в себе и обаятельного героя, по ходу фильма движущегося навстречу гибели вместе с подружкой на боковом сидении автомобиля.

Этот сугубо постмодернистский, буквально нашпигованный символикой и цитатами фильм стоит смотреть уже как минимум из-за его визуального ряда — снятая в широкоэкранном формате «Синемаскоп», эта лента буквально ошарашивает яркостью цветовых и чистотой композиционных решений. Финальная сцена, в которой Бельмондо, раскрасив лицо ярко-синей краской, обматывает голову красным и желтым динамитом, стала иконографической, а отголоски визуального стиля, разработанного в «Безумном Пьеро» Годаром, до сих пор можно увидеть в работах современных режиссеров (например, у Ксавье Долана ).

"Великолепный" (1973, режиссер Филипп де Брока)

Видео: YouTube/ vivadjango

В «Великолепном» Бельмондо сыграл две роли. Первая — роль Франсуа Мерлена, автора серийных детективов в мягкой обложке, в мечтах о «настоящем романе» строчащего дешевые поделки и мечтающего о прекрасной соседке в лице Жаклин Биссет . Вторая — роль Боба Сен-Клера, безупречного героя его романов, секретного агента и любимца женщин.

Умело балансирующая на грани китча, эта комедия — смелый и удачный эксперимент, написанный и сыгранный с явным удовольствием. Выполнявший все трюки самостоятельно, Бельмондо «доигрывал» фильм уже на костылях, которые можно видеть в одной из последних сцен. Впрочем, труды были вложены не зря: «Великолепный» — один из самых успешных фильмов Бельмондо (в одном только Советском Союзе его посмотрели почти 25 миллионов человек).

Видео: YouTube/ Angel H "Чудовище" Клода Зиди — еще один хит 1977 года, упрочивший популярность Бельмондо в нашей стране. Снова две роли: капризной кинозвезды Бруно Феррари и каскадера Мишеля Гоше, пытающегося вернуть сбежавшую после неудавшегося трюка невесту-каскадершу (на нее уже положил глаз французский аристократ). Фильм вполне можно назвать бенефисом Бельмондо одновременно как актера и каскадера, а его трюки на самолете — однозначная классика.

Видео: YouTube/ kinomannn1

"Профессионал", вне всяких сомнений, — главный хит Бельмондо. Драматический триллер о бывшем секретном агенте, бежавшем из тюремного заключения в африканской стране, чтобы отомстить своим предателям в Париже, сделал актера главным героем мальчишек по всему миру. Музыку, написанную для него Эннио Морриконе , напоет наизусть и тот, кто даже не слышал о самом фильме.

Бонус:

"Бельмондо глазами Бельмондо" (2016, режиссер Режис Мардон)

Фильм, задуманный сыном актера, автогонщиком и актером Полем Бельмондо, построен в виде путешествия отца и сына по местам съемок самых важных фильмов легенды французского кино. Совершая свое паломничество по Лазурному берегу и Рио-де-Жанейро, Парижу и Италии, они встречаются с коллегами, друзьями, родственниками и знаменитыми поклонниками Жан-Поля Бельмондо, воскрешая в памяти события полувековой давности и ту атмосферу, в которой создавались «На последнем дыхании», «Человек из Рио», «Обезьяна зимой», «Борсалино» и другие известные фильмы. Доверительные разговоры и наполненные нежностью рассказы друзей и родных, сменяющиеся прекрасными видами старой Европы и Бразилии, делают этот документальный фильм идеальным вариантом для буднего вечера с бокалом вина.

"Шарлотта и ее Жюль" (1958, реж. Жан-Люк Годар)

Видео: YouTube/sevak baghdasaryan

Посвященная Жану Кокто озорная короткометражка — одна из первых «проб пера» Жан-Люка Годара, созданная в преддверии его легендарного полнометражного дебюта. Романтическая зарисовка о молодом человеке и его бывшей девушке, впервые посещающей его после разрыва, уже обнаруживает признаки авторского почерка Годара и его фирменного юмора, а короткий хронометраж делает ее идеальной «разминкой» для тех, кто только готовится начать свое знакомство с французской новой волной.

Лиза Минаева