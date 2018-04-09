Ещё
Том Уэллинг и Майкл Розенбаум не против продолжения «Тайн Смолвиля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Том Уэллинг и Майкл Розенбаум не против продолжения «Тайн Смолвиля» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В свое время «Тайны Смолвиля» (Smallville) стали самым продолжительным супергеройским сериалом (в эфире он продержался аж 10 сезонов, с 2001 по 2011 год), подарили нам Оливера Куина и «Стрелу», а также доказали, что не спандексом единым супергеройские сериалы привлекательны (Кларк Кент свой костюм Супермена ни разу за 10 лет не примерил). В эпоху, когда культовые фильмы и сериалы прошлого получают «вторую жизнь», что-то похожее может случиться и со «Смолвилем»: звезды сериала не против продолжения — правда, с одной важной оговоркой.
Том Уэллинг, игравший в «Смолвиле» Кларка Кента, на днях пообщался с фанатами на Awesome Con и на вопрос, согласился бы он вернуться к роли в 11 сезоне, ответил, что ему интересно было бы увидеть продолжение в формате анимационного сериала. «Играть лицом» Том больше не планирует (да и в ближайшее время не может в силу занятости — сейчас Уэллинга можно увидеть в сериале «Люцифер», где он, похоже, задержится надолго), а вот озвучить анимированную версию Кларка Кента — почему бы нет.
Бывший коллега Тома, Майкл Розенбаум, сыгравший Лекса Лютора, дал более развернутый комментарий:
«Я уже говорил Алу [Гог, один из создателей «Тайн Смолвиля, — прим. ред.], что нам нужно выпустить мультсериал по „Смолвилю“. Вот это было бы круто! Вы только представьте себе: „Smallville: The Animated Series“, с реальными голосами? И мне не пришлось бы снова брить голову! Нам нужно это сделать». попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Шон Пенн слишком стар и слишком успешен, чтобы обращать внимание на хейтеров: «Мне 57 и у меня бассейн с подогревом» Ради новой роли у Тарантино Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Себастиан Стэн и другие звезды на показе «Мстителей: Война бесконечности» в Лондоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории5
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу10
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение