Том Уэллинг и Майкл Розенбаум не против продолжения «Тайн Смолвиля»

В свое время «Тайны Смолвиля» (Smallville) стали самым продолжительным супергеройским сериалом (в эфире он продержался аж 10 сезонов, с 2001 по 2011 год), подарили нам Оливера Куина и «Стрелу», а также доказали, что не спандексом единым супергеройские сериалы привлекательны (Кларк Кент свой костюм Супермена ни разу за 10 лет не примерил). В эпоху, когда культовые фильмы и сериалы прошлого получают «вторую жизнь», что-то похожее может случиться и со «Смолвилем»: звезды сериала не против продолжения — правда, с одной важной оговоркой.

Том Уэллинг , игравший в «Смолвиле» Кларка Кента, на днях пообщался с фанатами на Awesome Con и на вопрос, согласился бы он вернуться к роли в 11 сезоне, ответил, что ему интересно было бы увидеть продолжение в формате анимационного сериала. «Играть лицом» Том больше не планирует (да и в ближайшее время не может в силу занятости — сейчас Уэллинга можно увидеть в сериале «Люцифер», где он, похоже, задержится надолго), а вот озвучить анимированную версию Кларка Кента — почему бы нет.

Бывший коллега Тома, Майкл Розенбаум , сыгравший Лекса Лютора, дал более развернутый комментарий:

«Я уже говорил Алу [Гог, один из создателей «Тайн Смолвиля, — прим. ред.], что нам нужно выпустить мультсериал по „Смолвилю“. Вот это было бы круто! Вы только представьте себе: „Smallville: The Animated Series“, с реальными голосами? И мне не пришлось бы снова брить голову! Нам нужно это сделать». попкорнnews