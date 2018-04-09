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Россошанский РАМС привезет в Воронеж спектакли по Чехову и Островскому
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Россошанский РАМС привезет в Воронеж спектакли по Чехову и Островскому 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воронежском ТЮЗе пройдут гастроли Россошанского драматического театра РАМС.
24 апреля россошанцы сыграют спектакль «Купола и ласточки» по пьесе Островского «Не все коту масленица». Это комедия, описывающая сцены из московской жизни, предназначена для зрителей от 16 лет и старше. Режиссер Евгений Хунгуреев осовременил пьесу средствами динамичного театра. То, что получилось в результате, он называет «веселым путешествием в старую Москву Островского».
25 апреля на сцене ТЮЗа — чеховская «Чайка» в постановке московского режиссера Николая Захарова. Николай определил жанр данного спектакля, как легкую эксцентрическую комедию, но в финале обращающую чувства зрителей к сентиментальности.
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