Россошанский РАМС привезет в Воронеж спектакли по Чехову и Островскому

В воронежском ТЮЗе пройдут гастроли Россошанского драматического театра РАМС.

24 апреля россошанцы сыграют спектакль «Купола и ласточки» по пьесе Островского «Не все коту масленица». Это комедия, описывающая сцены из московской жизни, предназначена для зрителей от 16 лет и старше. Режиссер Евгений Хунгуреев осовременил пьесу средствами динамичного театра. То, что получилось в результате, он называет «веселым путешествием в старую Москву Островского».