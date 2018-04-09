Бунтарь с неотразимой улыбкой: легендарному актеру Жан-Полю Бельмондо исполнилось 85

Сегодня Жан-Полю Бельмондо, одному из самых любимых и успешных французских актеров, исполняется 85 лет.

Долгие годы он был любимцем женщин (в том числе и советских), символом циничной мужественности, человеком, который играл в кино и театре с самыми красивыми партнершами. И хотя он давно уже не снимается (на вопрос о его дальнейшем участии в боевиках актер когда-то ответил: «Я не хочу быть летающим дедушкой французского кино»), тем не менее неотразимого сердцееда Бельмондо все так же помнят и любят.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейн-сюр-Сен. Отец Бельмондо был скульптором, мать — художницей. До самой смерти в возрасте 84 лет отец Бельмондо продолжал работать, а когда Жан-Поль был маленьким, они с отцом каждое воскресенье ходили в Лувр.

В юности Бельмондо выбирал между карьерой актера и спортсмена. Выбрав первое, он не отказался от активного образа жизни и с большим азартом выполнял даже самые сложные трюки в многочисленных комедиях и боевиках.

Бельмондо довольно долго считал, что физиономия у него отвратительная, в частности из-за его «боксерского» носа. И окружающие не спешили его разубеждать — наоборот, уверяли, что он никогда в жизни не будет играть героев.

«Ты никогда не сможешь обнять женщину, не вызвав гомерического смеха в зале!» — сказал ему преподаватель актерского мастерства.

Когда Бельмондо пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Но фильмография далеко не писаного красавца Жан-Поля Бельмондо оказалась богатой и разнообразной.

Профессиональную карьеру он начал с работы в парижском театре, но широкую известность получил в 26 лет, снявшись у Жан-Люка Годара в легендарной ленте «На последнем дыхании».

Кадр из фильма «На последнем дыхании» (1960)

Бельмондо попал в этот фильм случайно: другой актер, утвержденный на роль, заболел. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания. Теперь эта картина считается классикой и точкой отсчета французской «новой волны». После роли Мишеля Пуакара артист в основном играл бунтарей с неотразимой улыбкой.

«Мой козырь — раскованность», — так Бельмондо объяснял свой успех.

После этого он продолжил работать с режиссерами французской «новой волны» и сыграл одни из своих лучших ролей в «Чочаре» Витторио де Сики, «Воре» Луи Маля, «Сирене с „Миссисипи“ Франсуа Трюффо . За всю свою карьеру Бельмондо сыграл в сотне кинолент. На его счету масса блестяще сыгранных главных ролей. По нему сходили с ума красивейшие женщины мира. Секрет успеха — в обаянии, таланте, ярком характере.

Он всегда очень гордился тем, что обнимал на экране самых красивых женщин европейского кино — Катрин Денев Роми Шнайдер , Мишель Мерсье, Джину Лоллобриджиду.

Кадр из фильма „Великолепный“ (1973)

Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон , обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей. При этом официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.

Бельмондо с первой женой Элоди Константен и их детьми

Жена ревновала его к Брижит Бардо, с которой он пробовался на роль в драме „Истина“ и с которой у него ничего не было. А причиной развода Жан-Поля и Элоди стал его роман с актрисой Урсулой Андресс , красавицей-блондинкой, самой первой экранной девушкой Джеймса Бонда

Второй раз актер женился значительно позже: когда Бельмондо было 55 лет, он влюбился еще в одну блондинку, Натали Тардивель, моложе его на 31 год. Точнее, сначала это был просто роман длительностью в 13 лет, а потом Бельмондо и Натали официально зарегистрировали отношения. В этом браке в 2003 году родилась дочь.

Бельмондо со второй и уже бывшей женой Натти в мае 2001 года

До середины 1980-х Бельмондо считался самым коммерчески успешным актером Франции. Его типичными персонажами были неисправимые авантюристы или циничные герои. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались боевики и криминальные фильмы с Бельмондо в заглавных ролях.

В 1987 году он возвратился на театральную сцену впервые после 1959 года и с этого момента совмещал работу в кино и театре. Актер создал компанию Cerito (девичья фамилия его бабушки) для производства собственных фильмов.

Кадр из фильма „Отверженные“ (1995)

В 2001 году во время отдыха на Корсике актера разбил инсульт, правая половина тела была парализована, он был вынужден уйти и из театра, и из кино и целиком посвятить себя долгому и трудному процессу реабилитации. Спустя 7 лет он вновь вернулся на съемочную площадку.

Кадр из фильма „Человек и его собака“ (2008)

В 2008 году вышел один из последних фильмов с участием Бельмондо — „Человек и его собака“ режиссера Франсиса Юстера. Позже актер признавался, что, хоть и снялся в 95 фильмах, на этих съемках он был счастлив как никогда.

Жан-Поль Бельмондо и его спутница Барбара Гандольфи в Каннах, 2011 год Последняя любовь Бельмондо — фотомодель Барбара Гандольфи. За их романом, который начался в 2008 году, следила вся Франция. Барбару подозревали в финансовых махинациях (она не только звезда „Плейбоя“, но и бизнесвумен). Бельмондо защищал любовницу. Пара даже подала на полицию в суд. Совсем драматический поворот эта история приняла в 2009 году: Бельмондо стал получать анонимки с угрозами о том, что, если он не бросит Барбару, к дверям его дома принесут коробку с головой его дочери от предыдущего брака.

В итоге пара прожила вместе четыре года, но разошлась с очередным скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила деньги актера на свой счет.

Жан-Поль Бельмондо на церемонии вручения премии „Сезар“ в Париже, 2017 год В 2015-м Бельмондо объявил о завершении карьеры, и в том же году вышла последняя лента с его участием — документальная картина „Бельмондо глазами Бельмондо“, снятая сыном актера Полем.

»Наверное, я угадал нужный момент. Пришел в искусство с перебитым носом, разболтанностью, в простой куртке. И меня приняли. Для кино началось новое время», — вспоминает актер в своей автобиографии.

А в итоге Бебель, так ласково называют Жан-Поля Бельмондо на родине, стал национальным достоянием Франции.