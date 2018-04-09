Великий актер: Жану-Полю Бельмондо исполнилось 85

Один из самых успешных и известных во всем мире французских актеров отмечает юбилей. 85 лет исполнилось Жан-Полю Бельмондо. Его карьера началась со спорта. В 19 лет он стал чемпионом Парижа по боксу, а в 26 — прославился уже совсем в другой сфере, в кинематографе, сообщает «МИР 24».

Тогда Бельмондо сыграл роль молодого преступника в фильме «На последнем дыхании». Позже он был и романтическим героем — это ленты «Чочара», «Женщина есть женщина». Мог перевоплотиться в авантюриста и циника в фильмах «Человек из Рио», «Вор».

В начале 2000-х карьере помешала болезнь. Бельмондо перенес инсульт. Но спустя несколько лет он все же вернулся к работе. И сыграл в фильме, который сняли специально для него. Роль бездомного в ленте «Человек и его собака» — пока последняя в карьере. Картина вышла на экраны десять лет назад.

Всего на счету Жан-Поля Бельмондо больше 80-ти фильмов.

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