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Для комедии с Дэйвом Батистой нашли сценаристов
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Для комедии с Дэйвом Батистой нашли сценаристов 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Эрик и Джон Хобер, написавшие сценарий к боевику «РЭД», поработают над сюжетом новой семейной комедии с Дэйвом Батистой в главной роли. Звезда «Стражей Галактики» сыграет опытного оперативника ЦРУ, к которому в напарницы набивается 9-летняя девчонка, за чьей семьей ему поручено наблюдать.
«У Эрика и Джона уникальный стиль, он отлично сочетается с богатырской силой и комедийным талантом Дэйва», — говорит глава STXfilms Адам Фогельсон.
Кроме того, сегодня стало известно о пополнении в актерском составе другого проекта Дэйва Батисты — «Stuber». Ико Уайс («Рейд») присоединился к Батисте и Кумэйлу Нанджиани («Любовь-болезнь») в экшн-комедии. По сюжету детектив полиции (Батиста) втягивает в опасную погоню водителя Uber (Нанджиани). Подробности о роли Ико Уайса не сообщаются.
Напомним, что Дэйв Батиста совсем скоро появится на больших экранах в фильме «Мстители: Война бесконечности». Рестлер уже в третий раз перевоплотится в Дракса Разрушителя.
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