10 фильмов XXI века, которые станут классикой

Именитые критики одной из самых влиятельных газет планеты выбрали фильмы, которые, по их мнению, должны стать классикой мирового кинематографа. Интересен тот факт, что эксперты других изданий тоже периодически создают топы лучших фильмов десятилетия, но эти списки редко сходятся. Так что, если вы вдруг не нашли любимую картину в этом списке, то не расстраивайтесь — может быть, она полюбилась критикам другой, не менее респектабельной газеты.

«Нефть», Пол Томас Андерсон , 2007 год Эпичная, мрачная картина о противостоянии проповедника-фанатика и нефтяного магната, который хочет добывать черное золото на участке священника. Много жестокости, отсылок к Библии и «настоящего духа американского капитализма». Главную роль в этом фильме многие критики называют лучшей работой блестящего актера-затворника Дэниела Дей-Льюиса . После выхода «Нефти» он согласился сыграть всего в трех фильмах и в этом году объявил о конце своей карьеры. Последним фильмом уже без сомнений великого актера стала еще одна картина Пола Томаса Андерсона — «Призрачная тень».

«Унесенные призраками», Хаяо Миядзаки, 2001 год Волшебная (во всех смыслах этого слова) история о десятилетней девочке Тихиро, которая вместе с родителями попадает в мир призраков и чудищ, вряд ли нуждается в представлении. Впервые в истории японский мультик стал абсолютным мировым хитом, сделав таинственную Японию чуть более понятной европейскому сознанию. Секрет успеха в том, что «Унесенные призраками» — это невероятно завораживающий и атмосферный мультфильм о взрослении. В попытках спасти родителей и себя Тихиро превращается из обычной избалованной девочки в сильную, добрую и бескорыстную девушку. Зрителей подкупает и то, что в картине Миядзаки нет абсолютного зла и абсолютного добра — японский мастер всегда внимательно следит за балансом сил в своих волшебных работах.

«Малышка на миллион», Клинт Иствуд , 2004 год Имя Клинта Иствуда четко ассоциируется с жанром вестерн — оттого немного удивительно видеть в списке будущих легенд спортивную драму мастера. Сюжет «Малышки на миллион» прост как пять копеек — это история о головокружительной боксерской карьере уже не молодой, безродной официантки. Именно простота картины покорила зрителей и критиков. Первым просто нравится смотреть эту понятную, сильную, отчасти сентиментальную историю, а критики находят в ней небывалую для жанра глубину и искренность.

«Прикосновение греха», Цзя Чжанкэ, 2013 год Критики The New York Times бросают нас от волшебной японской сказки к жестокому китайскому триллеру. Фильм «Прикосновение греха» состоит из четырех новелл, связанных между собой темами несправедливости, крушения надежд и жесточайшего насилия. Сам режиссер назвал свою излишне натуралистичную картину с вкраплениями сюрреализма «лицом современного Китая».

«Смерть господина Лазареску», Кристи Пую, 2005 год Критики The New York Times заявляют, что в 2005 году только и разговоры были, что о фильме румынского режиссера Кристи Пую, однако широкому зрителю картина со спойлерным названием «Смерть господина Лазареску» вряд ли известна. Как и явление «румынская новая волна», начавшееся с этого фильма. Но это не делает картину плохой и не заслуживающей внимания. Только послушайте сюжет — уже не молодой господин Лазареску чувствует сильную боль в животе и отправляется за помощью в больницу, где все его решительно игнорируют из-за неопрятного внешнего вида. Русским зрителям сюжет должен быть до боли знаком — сколько раз мы видели подобное в новостях? Нам всем повезло, что Кристи Пую не ставил себе цели снять слезную драму, поэтому местами фильм получился смешным. Своеобразно смешным.

«Один и два», Эдвард Янг , 2000 год Снова китайский (если быть точным, тайваньский) фильм, но уже без крови и насилия. «Один и два» — фильм о семье, переживающий кризис. Главные герои несчастливы в браке друг с другом. И пока жена собирается с мыслями в одиночестве, муж думает попытать счастье с первой любовью. Еще один центральный персонаж — сын пары, подросток Ян-Ян. Он фотографирует затылки людей, пытаясь показать их с той стороны, с которой они себя не видят. Критик Роджер Эберт сказал, что «Один и два» — это фильм, в котором никто не знает правду больше, чем наполовину, но при этом счастлив большую часть действа. Напоминает и нашу жизнь — может, поэтому The New York Times торопливо причислила фильм к классике?

Выбирать один мультфильм из целого сонма прекрасных творений студии Pixar — занятие неблагодарное и почти до слез болезненное. The New York Times переложила эту непростую задачу на плечи своих подписчиков в Фейсбуке — и чуть не потерпела фиаско, ведь каждый мультфильм студии имеет армию преданных фанатов, которые готовы в самых ярких и талантливых эпитетах отстаивать честь любимого мультфильма. И все-таки, скрепя сердцем, критики выбрали «Головоломку» (храня в сердце и «Корпорацию монстров», и «Вверх!», и третью «Историю игрушек», и все остальные мультфильмы). Эксперты решили отдать пальму первенства именно этой картине, поскольку она представляет собой поразительно удачный эксперимент по переносу современной психологии развития на экраны. У создателей получилось персонифицировать абстрактные понятия и донести не однозначную для ребенка мысль — грусть в жизни человека так же важна, как и радость.

«Отрочество», Ричард Линклейтер , 2014 год После выхода «Отрочества» о нем взахлеб написали, наверное, все критики мира. Режиссер Ричард Линклейтер решил снять максимально правдивый фильм о взрослении — и снял, как взрослеет мальчик, сыгравший в «Отрочестве» главную роль. Эксперты, как мы уже поняли, эксперимент оценили выше всяких похвал, да и зрители, судя по рейтингам на главных киносайтах мира, остались довольны. Но некоторые упрямые любители кино отмечают, что диалоги и сюжет фильма фальшивы, а вставки с главными событиями десятилетия лишены всякой оригинальности. Актеры взрослеют вместе со своими персонажами и в « Гарри Поттере », а из отличных фильмов-взрослений можно составить внушительный список — так неужели нужно тратить три часа своей жизни именно на «Отрочество»? Так вопрошают противники фильма, и, возможно, в их словах есть доля правды.

«Летнее время», Оливье Ассайас, 2008 год Слыша словосочетание «французское кино», мы обычно представляем себе тонких темноволосых девушек, которые курят, лежа в ванной, грустно смотрят на Эйфелеву башню и рассуждают о творчестве экзистенциалистов. У «Летнего времени» совсем другой сюжет — братья Фредерик и Жереми и сестра Эдриэн думают, как им распределить наследство матери — семейный дом с кучей картин родственника-художника и такой же кучей старинной мебели. К дому, как и к Франции, привязан только Фредерик — его брат и сестра уже давно покинули родину, и ностальгия их явно не мучает. Фредерик быстро сдается под натиском других наследников, и перед молодыми людьми встает задача — повыгоднее сбыть с рук ненужное наследство и вернуться к привычной жизни.

«Летнее время» вряд ли можно назвать полноценной драмой — ярко выраженного конфликта здесь нет. Зато есть ярко выраженная ностальгия по старой Франции, по французскому кинематографу, который сдает позиции под натиском Голливуда. И от этого становится щемяще-грустно.

«Повелитель бури», Кэтрин Бигелоу , 2009 год Единственная женщина в списке The New York Times оказалась в неоднозначной ситуации. С одной стороны, «Повелитель бури» собрал целую охапку наград высшей пробы в 2009 году, у него высочайшие критические рейтинги. Да что там — на премии Оскар он обошел самого «Аватара» Дэвида Кэмерона (который, кстати, приходился госпоже Бигелоу мужем). Кэтрин Бигелоу сняла жесткий, мужественный фильм о работе саперов в условиях войны и стала первой женщиной-режиссером, получившей Оскар. И вроде бы все прекрасно, но в Сети отчетливо раздаются голоса тех зрителей (а изредка и критиков), которые фильмом остались недовольны. Все его награды были названы политическими, а сам фильм — сильно переоцененным.

Сказать честно, из простых зрителей сегодня мало кто помнит эту картину — в отличие от «Аватара», но можно ли назвать ее переоцененной — большой вопрос. Госпожа Бигелоу снимала фильм о людях, из которых война по капле высасывает жизнь, не оставляя никаких шансов вернуться домой нормальным человеком. Получилось ли из этого замысла политическое высказывание, не имеющее высокой художественной ценности зрители могут решить для себя самостоятельно.