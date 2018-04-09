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Названы худшие фильмы легендарных режиссеров
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Названы худшие фильмы легендарных режиссеров 

Ревизор.ru 55 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Рейтинг худших фильмов составили на основе оценок сайта-агрегатора рецензий от кинокритиков Rotten Tomatoes. Всего в список попали 44 картины, не набравшие больше 70% рейтинга. Первую строчку занял фильм «Погоня» Джона Синглтона, в котором главные роли исполнили Тейлор Лотнер и Лили Коллинз, картина вышла на экраны в 2011 году. Ее рейтинг — всего 4%. На втором месте — «Сверхновая» Фрэнсиса Форда Копполы, 2000-го года выхода, положительную оценку киноленте дали всего лишь 10% критиков. Замыкает тройку комедия Гарольда Рамиса «Клуб „Рай“ с 11%. Четвертое место у картины Мела Брукса „Дракула: Мертвый и довольный“, ее рейтинг тоже составляет всего лишь 11%. На пятой позиции расположился известный фильм Квентина Тарантино „Четыре комнаты“ 1995 года выпуска, критики отдали ему всего лишь 14% голосов.
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