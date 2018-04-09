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Встреча «Киноклуба Большой Москвы» прошла в Центральной библиотеке
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Встреча «Киноклуба Большой Москвы» прошла в Центральной библиотеке 

Администрация городского округа Щербинка 36 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
«Киноклуб Большой Москвы»
Встреча в «Киноклубе Большой Москвы» прошла 5 апреля. Традиционно двери Центральной библиотеки открылись для зрителей. Их вниманию была представлена современная трактовка сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», поставленная Георгием Данелией в 1982 году под названием «Слезы капали». Рабочее название фильма — «Гладиатор»
Завязка сюжета та же, что и в сказке Андерсена. Злой тролль создал волшебное зеркало, которое отражало и преувеличивало всё плохое и дурное.
Фильм был запрещён к показу за границей, полгода пролежал на полке, а потом был выпущен «вторым экраном» (только в периферийных кинотеатрах и только на утренних сеансах). Картина снималась в Калуге, Ростове Великом, Ашхабаде и Одессе.
В актерский ансамбль по-настоящему звездный: Евгений Леонов, Нина Гребешкова, Александра Яковлева, Лев Перфилов, Борислав Брондуков, Нина Русланова и многие другие. Для замечательного актера Бориса Андреева роль Николая Ваничкина стала последней работой в кино.
Перед показом фильма зрители посмотрели традиционную для «Киноклуба Большой Москвы» видео-лекцию Сергея Сидоренко «Кино про кино, как кинематограф изображает себя». Ведущая встречи, сотрудник Центральной библиотеки Александра Харченко поведала о сложной судьбе фильма и о том, как долго его не воспринимали критики. Зрители отметили, что хоть жанр картины комедийный, фильм очень трогательный и грустный.
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