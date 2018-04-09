Встреча «Киноклуба Большой Москвы» прошла в Центральной библиотеке

«Киноклуб Большой Москвы»

Встреча в «Киноклубе Большой Москвы» прошла 5 апреля. Традиционно двери Центральной библиотеки открылись для зрителей. Их вниманию была представлена современная трактовка сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», поставленная Георгием Данелией в 1982 году под названием «Слезы капали». Рабочее название фильма — «Гладиатор»

Завязка сюжета та же, что и в сказке Андерсена. Злой тролль создал волшебное зеркало, которое отражало и преувеличивало всё плохое и дурное.

Фильм был запрещён к показу за границей, полгода пролежал на полке, а потом был выпущен «вторым экраном» (только в периферийных кинотеатрах и только на утренних сеансах). Картина снималась в Калуге, Ростове Великом, Ашхабаде и Одессе.