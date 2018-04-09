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В «Рекорде» покажут фильм-победитель фестиваля кино «Горький fest»
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В «Рекорде» покажут фильм-победитель фестиваля кино «Горький fest» 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Центре культуры «Рекорд» покажут фильм «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова, ставший главным призером I фестиваля актуального кино «Горький fest».
«Я очень не хотел, чтобы моя картина выглядела этаким социальным продуктом, отражением каких-то насущных проблем. Мне кажется, это не дело искусства, кино. От одной из сюжетных линий по этой причине мы даже избавились. Хотелось сделать фильм предельно интимным, близким к природе кинематографа. А на это способно только кино — такого уровня подлинности не может дать ни литература, ни живопись, ни музыка», — говорит о своей работе режиссер Юсуп Разыков.
О чем фильм?
Тихий и неприметный Ильич — бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи — молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти, и оказывается в совершенно новом, неведомом мире. Бывший агент еще не подозревает, что последствия этого пути окажутся шокирующими и непоправимыми.
ЦК «Рекорд» покажет фильм 12, 26, 29 апреля в 17:00; 13, 14, 17, 18, 24 апреля в 17:00, 19:00. 28 апреля сеанс начнется в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.
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