В Саратове сняли фильм о потомке немцев-колонистов Поволжья 

На историко-патриотическом канале Саратовского регионального отделения Российской Ассоциации Героев «Твои Герои, Саратов!» вышел третий выпуск, повествующий о нелёгкой судьбе, боевом пути и героическом подвиге уроженца Саратовской областиВольдемара Карловича Венцеля.
Члены саратовского отделения «Российская Ассоциация Героев» сняли очередной фильм «#ТвоиГероиСаратов». Лента о потомке немцев-колонистов Поволжья, Герое Советского Союза Владимире Кирилловиче Венцове вызвала широкий резонанс.
Автор проекта — депутат Саратовской городской Думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович.
Ссылка на видео-хостинг YouTube — https://youtu.be/v7Su1MVQCTI