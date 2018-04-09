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В Саратове сняли фильм о потомке немцев-колонистов Поволжья
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В Саратове сняли фильм о потомке немцев-колонистов Поволжья 

АиФ 1 час назад
На историко-патриотическом канале Саратовского регионального отделения Российской Ассоциации Героев «Твои Герои, Саратов!» вышел третий выпуск, повествующий о нелёгкой судьбе, боевом пути и героическом подвиге уроженца Саратовской областиВольдемара Карловича Венцеля.
Члены саратовского отделения «Российская Ассоциация Героев» сняли очередной фильм «#ТвоиГероиСаратов». Лента о потомке немцев-колонистов Поволжья, Герое Советского Союза Владимире Кирилловиче Венцове вызвала широкий резонанс.
Автор проекта — депутат Саратовской городской Думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович.
Ссылка на видео-хостинг YouTube — https://youtu.be/v7Su1MVQCTI
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