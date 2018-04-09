Кто из дончан победил в «Студенческом ТЭФИ 2018»?

Студента ДГТУ Яна Габазова стала лучшей в номинации «Репортер».

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ».

2018 году в состязании приняли участие студенты, обучающиеся по телевизионным специальностям в 55 вузах 38 российских городов.

Таким образом, конкурс стал рекордным по количеству работ — 387.

Итоги подводились по нескольким номинациям: «Документальный фильм», «Информационный сюжет», «Режиссер/продюсер/звукорежиссер/оператор телевизионной программы или фильма», «Репортер», «Телевизионный интернет-проект», «Анимационный фильм».

Студентка факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» Донского государственного технического университета (ДГТУ) Яна Габазова стала лучшей в номинации «Репортер».

Как сообщил «АиФ-Ростов» руководитель пресс-службы ДГТУ Павел Герасин, впервые «Студенческий ТЭФИ» прошёл на донской земле, а именно — в ДГТУ, в 2015 году. С тех пор конкурс получил ростовскую прописку.