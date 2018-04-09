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Кто из дончан победил в «Студенческом ТЭФИ 2018»?
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Кто из дончан победил в «Студенческом ТЭФИ 2018»? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Студента ДГТУ Яна Габазова стала лучшей в номинации «Репортер».
В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ».
2018 году в состязании приняли участие студенты, обучающиеся по телевизионным специальностям в 55 вузах 38 российских городов.
Таким образом, конкурс стал рекордным по количеству работ — 387.
В жюри вошли известные журналисты, сценаристы, продюсеры, телеведущие и кинорежиссеры: Дмитрий Дибров, Анастасия Пак, Борис Караджаев, Никита Карцев, Александр Миргородский, Павел Селин, Анастасия Пальчикова и Сергей Дебижев.
Итоги подводились по нескольким номинациям: «Документальный фильм», «Информационный сюжет», «Режиссер/продюсер/звукорежиссер/оператор телевизионной программы или фильма», «Репортер», «Телевизионный интернет-проект», «Анимационный фильм».
Студентка факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» Донского государственного технического университета (ДГТУ) Яна Габазова стала лучшей в номинации «Репортер».
Как сообщил «АиФ-Ростов» руководитель пресс-службы ДГТУ Павел Герасин, впервые «Студенческий ТЭФИ» прошёл на донской земле, а именно — в ДГТУ, в 2015 году. С тех пор конкурс получил ростовскую прописку.
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