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В кинотеатре на Люблинской зрители увидят фильм «Укрощение строптивой»
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В кинотеатре на Люблинской зрители увидят фильм «Укрощение строптивой» 

Управа района Текстильщики 45 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Бесплатный показ фильма «Укрощение строптивой» по мотивам произведения Уильяма Шекспира состоится в кинотеатре «Молодежный», который расположен в Текстильщиках, 24 апреля.
— В нашей апрельской программе «Книга на экране» — любимые экранизации классиков, среди которых советская комедия «Укрощение строптивой». Фильм был создан на основе одноименной пьесы Шекспира, — пояснил представитель пресс-службы сети кинотеатров «Москино».
Вход по предварительной регистрации на сайте сети «Москино». Адрес: улица Люблинская, 11. Начало в 15.00. (мю)
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