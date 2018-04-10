В кинотеатре на Люблинской зрители увидят фильм «Укрощение строптивой»

Бесплатный показ фильма «Укрощение строптивой» по мотивам произведения Уильяма Шекспира состоится в кинотеатре «Молодежный», который расположен в Текстильщиках, 24 апреля.

— В нашей апрельской программе «Книга на экране» — любимые экранизации классиков, среди которых советская комедия «Укрощение строптивой». Фильм был создан на основе одноименной пьесы Шекспира, — пояснил представитель пресс-службы сети кинотеатров «Москино».

Вход по предварительной регистрации на сайте сети «Москино». Адрес: улица Люблинская, 11. Начало в 15.00. (мю)