Телесериал «Благие знамения»

Что известно об экранизации книги Терри Пратчетта и Нила Геймана

Amazon и BBC за последнее время выпустили немало примечательных сериалов и не собираются останавливаться на достигнутом. Сейчас компании совместно готовят телевизионную адаптацию романа «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана. Экранизировать книгу неоднократно пытались и раньше, в том числе Терри Гиллиам , но до съемок дело все никак не доходило — пока за дело не взялся тандем Amazon и BBC. Мы собрали для вас наиболее важную информацию о сериале.

«Благие знамения» — роман в жанре юмористического городского фэнтези. Действие разворачивается в 2018 году, прямиком перед концом света. Ангел Азирафаэль и Демон Кроули веками занимаются тем, что подталкивают людей к добру или злу. За это время они сильно подружились и привязались к людям. А теперь грядет Армагеддон, и нужно что-нибудь предпринять, чтобы сохранить Землю такой, какой она им нравится.

Вместо растянутого на множество сезонов шоу нас ждёт лаконичная история из шести эпизодов. Отметим, что BBC хорошо работает с подобным форматом: вспомним хотя бы «Дирка Джентли» и «Шерлока». А вот у Amazon есть традиция выпускать все серии сразу — а в таком случае «Благие знамения» можно будет посмотреть одним махом.

Перед смертью Терри Пратчетт написал Нилу Гейману письмо, в котором попросил того заняться сценарием к сериалу. Прежде тот не хотел брать это на себя, но последнюю волю друга выполнил. Гейман также выступил исполнительным продюсером «Благих знамений». «Наверное, лучше BBC это никто не сделает. Я бы очень хотел, чтобы сэр Терри увидел экранизацию» — отозвался Гейман о грядущем сериале.

На главные роли пригласили блестящих актеров. Дэвид Теннант хорошо известен по сериалам «Доктор Кто» и « Джессика Джонс » — он исполнит роль демона Кроули. Именно тот был Змеем, который никогда уговорил Еву отведать плод с древа познания. А ангела Азирафеля изобразит Майкл Шин («Доктор Кто», «Фрост против Никсона»). Будучи представителями на Земле соотвественно Ада и Рая, они решают предотвратить наступающий Армагеддон и искать Антихриста Адама Юнга.

Харизматичный Джон Хэмм («Безумцы», «Малыш на драйве»), воплотит на экране Гавриила, которому в экранизации планируется уделить куда больше внимания, чем в романе. Увеличить роль посланника Бога — задумка Нила Геймана. Писатели планировали сделать Гавриила важным персонажем в продолжении «Благих знамений», но так и не написали его.

Дата выхода сериала пока не объявлена. В минувшем сентябре Гейман в своем твиттере написал, что ожидает ее через 17 месяцев. Таким образом, ждать «Благие знамения» стоит, по всей видимости, в начале 2019 года.

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