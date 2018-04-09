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«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Рэмпейдж» в IMAX
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«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Рэмпейдж» в IMAX 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
11 апреля в 20:00 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» состоится премьера фильма «Рэмпейдж» в формате IMAX.
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.
«АиФ-Черноземье» разыгрывает билеты на премьеру фантастического боевика в группе «ВКонтакте».
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