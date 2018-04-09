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Сергей Дружко создал YouTube-сериал о своей жизни
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Сергей Дружко создал YouTube-сериал о своей жизни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году ведущий шоу «Невероятно, но факт» и создатель популярного звездного проекта Druzhko Sho Сергей Дружко снова стал отцом. Супруга Елена подарила ему сына Михаила. Через пару месяцев актер поделился трогательной фотографией наследника. Тем временем популярность его шоу стала уменьшаться. Артист вскоре решил создать новый проект.
Вчера Сергей запустил новое шоу «Дужко сериал», в котором будет рассказывать о своей жизни. В каждом эпизоде этого шоу будет появляться один известный блогер. Так в первом выпуске снялся популярный российский исполнитель Big Russain Boss. Всего запланировано 12 серий, в которых будет показана повседневная жизнь Дружко и комические ситуации, связанные с ним. «Сергей идет на коллаборацию с Big Russain Boss, делает интеграцию с каналом Borsch, но все это приводит совсем не к тем результатам, которых он ожидал», — говорится в описании первого эпизода.
Особенностью проекта считается его полная интеграция с жизнью актера. Так если он снимает сторис для Instagram в сериале, то оно действительно появляется в его профиле в соцсети, если он дает интервью, то это тоже происходит в действительности. Меньше чем за сутки первый эпизод сериала Дружко посмотрели почти пол миллиона пользователей. Многие поклонники оставляют положительные комментарии в Сети и считают, что новый проект артиста будет иметь успех.
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