Сергей Дружко запустил ютьюб-сериал о своей жизни

«Резкое падение интереса к некогда популярному шоу оставило Сергея Дружко на обочине трендов. Правда, сам он этого не признаёт и пытается вернуть былую славу всеми возможными способами», — говорится в описании к первой серии сериала на канале Druzhko Show.

В каждом серии сериала будет появляться как минимум один популярный блогер. В первом выпуске вместе с Дружко снялся Биг Рашн Босс. Отмечается, что все события, которые зрители увидят в новом шоу документальны, так например, если Дружко в сериале дает кому-то интервью, то оно на самом деле будет опубликовано в СМИ. В новом сериале Дружко расскажет о своей жизни после закрытия известного проекта «Дружко шоу» про мемы и интернет.