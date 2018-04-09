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Сергей Дружко запустил ютьюб-сериал о своей жизни
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Сергей Дружко запустил ютьюб-сериал о своей жизни 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Резкое падение интереса к некогда популярному шоу оставило Сергея Дружко на обочине трендов. Правда, сам он этого не признаёт и пытается вернуть былую славу всеми возможными способами», — говорится в описании к первой серии сериала на канале Druzhko Show.
В каждом серии сериала будет появляться как минимум один популярный блогер. В первом выпуске вместе с Дружко снялся Биг Рашн Босс. Отмечается, что все события, которые зрители увидят в новом шоу документальны, так например, если Дружко в сериале дает кому-то интервью, то оно на самом деле будет опубликовано в СМИ. В новом сериале Дружко расскажет о своей жизни после закрытия известного проекта «Дружко шоу» про мемы и интернет.
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