Телеверсия журнала «Искусство кино» будет выходить на ТВ-3 с 20 апреля

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Телеверсия журнала «Искусство кино» будет выходить на телеканале ТВ-3 с 20 апреля, вести передачу будет главный редактор издания кинокритик Антон Долин . Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала.

"20 апреля стартует ток-шоу «Искусство кино» — совместный проект ТВ-3 и старейшего в России журнала о кинематографе «Искусство кино», — сообщил собеседник агентства. — Его ведущий — самый популярный в стране кинокритик Антон Долин — и звездные гости программы обсудят в эфире самые актуальные тенденции и самые острые конфликты из мира кино".

"Аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении сегодня практически нет, — привели в пресс-службе слова Долина. — Эта передача, как и наш журнал, направлена на изучение и пропаганду кино". Долин напомнил, что «Искусство кино» подразумевает подробный разговор о кино.

"Это не анонс, не реклама, а «разговор вглубь». Тема дискуссии — это всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма, что-то, связанное с кинематографом, но способное выйти за его рамки", — добавил он.

Журнал «Искусство кино» издается с января 1931 года. Издание является единственным в России ежемесячным искусствоведческим аналитическим журналом. В каждом номере «Искусства кино» печатаются от 25 до 30 публикаций по актуальным проблемам теории и истории российского и мирового кинематографа, телевидения, анализ художественной практики всех видов искусства, философские работы, редкие архивные материалы, обзоры крупнейших фестивалей, мемуары выдающихся деятелей культуры, русская и зарубежная кинопроза (16 сценариев в год).