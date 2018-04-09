Ещё
Телеверсия журнала «Искусство кино» будет выходить на ТВ-3 с 20 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеверсия журнала «Искусство кино» будет выходить на ТВ-3 с 20 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Телеверсия журнала «Искусство кино» будет выходить на телеканале ТВ-3 с 20 апреля, вести передачу будет главный редактор издания кинокритик Антон Долин. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала.
"20 апреля стартует ток-шоу «Искусство кино» — совместный проект ТВ-3 и старейшего в России журнала о кинематографе «Искусство кино», — сообщил собеседник агентства. — Его ведущий — самый популярный в стране кинокритик Антон Долин — и звездные гости программы обсудят в эфире самые актуальные тенденции и самые острые конфликты из мира кино".
Среди первых гостей студии заявлен режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Герман, актриса Алиса Хазанова и другие.
"Аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении сегодня практически нет, — привели в пресс-службе слова Долина. — Эта передача, как и наш журнал, направлена на изучение и пропаганду кино". Долин напомнил, что «Искусство кино» подразумевает подробный разговор о кино.
"Это не анонс, не реклама, а «разговор вглубь». Тема дискуссии — это всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма, что-то, связанное с кинематографом, но способное выйти за его рамки", — добавил он.
Журнал «Искусство кино» издается с января 1931 года. Издание является единственным в России ежемесячным искусствоведческим аналитическим журналом. В каждом номере «Искусства кино» печатаются от 25 до 30 публикаций по актуальным проблемам теории и истории российского и мирового кинематографа, телевидения, анализ художественной практики всех видов искусства, философские работы, редкие архивные материалы, обзоры крупнейших фестивалей, мемуары выдающихся деятелей культуры, русская и зарубежная кинопроза (16 сценариев в год).
ТАСС: последние новости
СМИ: премьера новой части "Звездных войн" состоится на Каннском кинофестивале Рассел Кроу заработал почти на $3 млн, продав свои вещи на аукционе Тимур Бекмамбетов: разрушительная сила соцсетей очень велика
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение