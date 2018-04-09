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Саудовская Аравия покажет свои фильмы в Каннах
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Саудовская Аравия покажет свои фильмы в Каннах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Саудовская Аравия впервые представит на Каннском кинофестивале несколько короткометражных фильмов, сообщает газета Parisien.
"Мы очень счастливы, что сегодня достигли договоренности с мадам министром Франсуазой Ниссен (министр культуры Франции — ред.) об официальном участии в Каннском кинофестивале, в первый раз", — сказал министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.
Встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии состоялась в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию. Уточняется, что в Каннах Саудовская Аравия представит несколько короткометражных фильмов.
71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.
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