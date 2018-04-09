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Фильм Бекмамбетова «Профиль» покажут в России в конце 2018 года
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Фильм Бекмамбетова «Профиль» покажут в России в конце 2018 года 

Ревизор.ru 51 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
«Профиль» выйдет или в конце этого года, или сразу после Нового года", — передает Культуромания слова Бекмамбетова. Новый фильм Бекмамбетова снят в необычном формате «скрин-лайф», то есть действие в картине происходит на экране компьютера, смартфона или планшета. Это вторая работа Бекмамбетова в такой форме, ранее режиссер снял хоррор «Убрать из друзей». «Наш новый киноязык, который мы называем „скрин-лайф“, особое внимание уделяет не только тому, что происходит на экране. Важно и как человек ведет себя, сидя перед экраном: как движется его мысль, и вслед за ней компьютерная „мышка“, — цитирует Культуромания Бекмамбетова. Мировая премьера киноленты „Профиль“ прошла на Берлинском кинофестивале, там картина получила приз программы „Панорама“. Также фильм был отмечен на фестивале в Техасе.
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