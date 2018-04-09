Фильм «Восхождение» по повести Быкова покажут в «Искре» на Костякова

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей в кинотеатре «Искра» на улице Костякова покажут художественный фильм «Восхождение». Зрителей будут ждать 11 апреля. Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова. Картина снята в 1976 году режиссером Ларисой Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников».

— Фильм, повествующий о двух белорусских партизанах, попавших в руки полицаев, получил несколько призов на Международном кинофестивале в Западном Берлине в 1977 году. Он стал первым советским фильмом, удостоенным высшей награды фестиваля — «Золотого медведя», — поделилась Овсянникова.

В картине звучит музыка Альфреда Шнитке.

Показ начнется в 14.00. Возрастное ограничение 12+. Адрес кинотеатра: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (мю)