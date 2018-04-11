Советскую фантастическую картину «Большое космическое путешествие» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова

В кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова, покажут советский фантастический фильм «Большое космическое путешествие». Зрителей ждут 12 апреля. Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.

— Картина поставлена в 1974 году режиссером Валентином Селивановым по пьесе Сергея Михалкова . Это история о трех друзьях, которые решают завоевать на конкурсе среди подростков право на настоящий космический полет, — пояснила Овсянникова.

Начало в 14.30. Напомним, кинотеатр «Искра» находится по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)