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Советскую фантастическую картину «Большое космическое путешествие» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова
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Советскую фантастическую картину «Большое космическое путешествие» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа Бутырского района города Москвы 11 апреля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова, покажут советский фантастический фильм «Большое космическое путешествие». Зрителей ждут 12 апреля. Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— Картина поставлена в 1974 году режиссером Валентином Селивановым по пьесе Сергея Михалкова. Это история о трех друзьях, которые решают завоевать на конкурсе среди подростков право на настоящий космический полет, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.30. Напомним, кинотеатр «Искра» находится по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)
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