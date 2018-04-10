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Военную драму «Восхождение» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова
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Военную драму «Восхождение» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа Бутырского района города Москвы 10 апреля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Зрителей ждут 11 апреля. Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова, показ приурочен к международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
— Фильм снят Ларисой Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников». Это первая советская картина, получившая «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. По сюжету партизаны Рыбак и Сотников получают важный приказ: они должны достать продовольствие для своего отряда. Сделать это на территории оккупированной Белоруссии не так уж просто, но жизненно необходимо. В ходе выполнения задания они скрываются в лесу, однако их вскоре обнаруживают, и партизаны попадают в плен. Теперь им обоим предстоит сделать непростой выбор. Они могут превратиться в полицаев и сохранить себе жизнь. Если же герои захотят остаться верными родине и долгу, им придется умереть, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.00 по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)
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