Военную драму «Восхождение» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова 

Зрителей ждут 11 апреля. Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова, показ приурочен к международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
— Фильм снят Ларисой Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников». Это первая советская картина, получившая «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. По сюжету партизаны Рыбак и Сотников получают важный приказ: они должны достать продовольствие для своего отряда. Сделать это на территории оккупированной Белоруссии не так уж просто, но жизненно необходимо. В ходе выполнения задания они скрываются в лесу, однако их вскоре обнаруживают, и партизаны попадают в плен. Теперь им обоим предстоит сделать непростой выбор. Они могут превратиться в полицаев и сохранить себе жизнь. Если же герои захотят остаться верными родине и долгу, им придется умереть, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.00 по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)