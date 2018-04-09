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В Щукине покажут фильм-призер «Кинотавра»
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В Щукине покажут фильм-призер «Кинотавра» 

Управа района Щукино 41 минуту назад
Фото: Управа района Щукино
В кинотеатре «Юность» района Щукино 12, 15 и 17 апреля пройдут показы фильма «Турецкое седло», отмеченного призами на прошлогоднем «Кинотавре».
— В фильме Юсупа Разыкова есть множество колоритных персонажей и забавных сцен. Картина получила на «Кинотавре» приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку и диплом гильдии киноведов и кинокритиков, а актер Валерий Маслов номинировался на «Нику» за лучшую мужскую роль, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Расписание показов:
12 апреля, 19.30;
15 апреля, 16.00;
17 апреля, 19.20.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Адрес кинотеатра: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (ео)
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