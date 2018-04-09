«»Игра престолов" выдохлась». Пермский писатель Алексей Иванов рассказал о своих любимых сериалах

В этом году для съемок фильма по роману пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» в Губахе построят древние города. В большом интервью сайту «Кинопоиск» Иванов рассказал о своем творчестве, а также об отношении к современным сериалам.

Публикация от Юлия Зайцева (@readmade) 15 Мар 2018 в 1:20 PDT — Драматический сериал в нашу эпоху предъявил тот формат, которому в литературе соответствует современный роман, роман мейнстрима. Когда мне хочется почувствовать дух современной литературы, ощутить новое устройство прозы, я смотрю проекты НВО, Netflix или АМС, — сравнивает литературу и сериалы Иванов.

Также Алексей Иванов поделился мнением о самых популярных сериалах.

— Пока лучший сериал всех времен и народов — «Ходячие мертвецы». Обычно при этих словах люди начинают морщиться: фу, плебейство! А я категорически не согласен. Этот сериал смотрят и пубертатные подростки, и высоколобые мужи, и домохозяйки, и плейбои. Сериал уверенно идет к десятому сезону, когда и «Игра престолов» выдохлась, и закончились «Подпольная империя», «Карточный домик», «Безумцы», «Во все тяжкие»…

— Сериал «Фарго» на меня почему-то не произвел большого впечатления. Видимо, из-за того, что образ маленького человека, который попадает в жуткие условия и готов на все, чтобы вырваться, — тип, уже обыгранный в литературе и кинематографе. Так что ничего нового в «Фарго» я не увидел, хотя его художественные достоинства бесспорны.

— «Карточный домик», по-моему, смотрят не столько ради сюжета, сколько для общего понимания, как устроены власть и ее механизмы в демократическом обществе. Это обучающий, в каком-то смысле тренинговый сериал. И проблемы американской демократии, увы, не наши проблемы.

— Сериал «Безумцы», я думаю, нельзя полностью конвертировать в другие культурные ситуации. Это в первую очередь американская история, понятная до конца только самим американцам. Как нам, например, полностью не понять фильм «Назад в будущее», обыгрывающий торжество нового консерватизма Рейгана, а американцам не понять настроение оттепели, отраженное в «Я шагаю по Москве».

— Когда мы читаем «Войну и мир», нам кажется, что события происходят неспешно, психологизм заслоняет собою действие, и мы больше думаем о мотивах героев, чем об их поступках. А вот англичане взяли и вытащили из «Войны и мира» именно основу, так сказать, скелет, и оказалось, что эпопея Толстого вполне динамична, в ней крепко закручены пружины интриг, конфликты обострены, а коллизии неожиданны. И при всем при этом сериал — узнаваемая «Война и мир», а не какой-то там модернизированный и вестернизированный комикс.

Кроме того, Иванов отметил, что его любимый фильм о российских реалиях 90-х — комедия «Мама, не горюй!».

Ранее мы рассказывали о том, что Алексей Иванов заподозрил другого уральского писателя в заимствовании.