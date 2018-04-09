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«Черная пантера» обогнала по сборам «Титаник»
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«Черная пантера» обогнала по сборам «Титаник» 

Рамблер 25 минут назад
Фото: кадр из фильма
Казалось, никто уже никогда не сможет это сделать, но это удалось студии Marvel с их новой картиной "Черная пантера" — сборы в домашнем прокате уже составляют 661 миллион долларов, а "Титаник" в свое время собрал $659 млн  Вот только оставшуюся явно выше ленту "Аватар" с её $760 миллионами "Черной пантере" уже вряд ли осилить. Но результат в любом случае впечатляет.
Стоит отметить, что картины от студии Marvel в большинстве случаев имеют очень достойные цифры в прокате. Мировые сборы комиксов составляют практически 1,3 миллиарда долларов.
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