Фильм «Скиф» поедет от России на кинофестиваль в Брюссель 

Российский фильм на фестивале покажут сегодня, 9 апреля. «Это эпическое кино — один из главных кинохитов 2018 года в России. Некоторым он напоминает „Апокалипсис“, другие называют его достойным наследником „Гладиатора“. BIFFF видит в „Скифе“ языческого „Безумного Макса“, визуальную фантазию из далекого русского прошлого, когда разрубание черепов было обычным хобби для мужчины», — цитирует Газета.ru оргкомитет фестиваля. BIFFF в Брюсселе стартовал 3 апреля и продолжится до 15 числа текущего месяца. Лучшим фильмам фестиваля вручат золотого и серебрянного воронов.