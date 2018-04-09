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Фильм «Скиф» поедет от России на кинофестиваль в Брюссель
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Фильм «Скиф» поедет от России на кинофестиваль в Брюссель 

Ревизор.ru 14 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Российский фильм на фестивале покажут сегодня, 9 апреля. «Это эпическое кино — один из главных кинохитов 2018 года в России. Некоторым он напоминает „Апокалипсис“, другие называют его достойным наследником „Гладиатора“. BIFFF видит в „Скифе“ языческого „Безумного Макса“, визуальную фантазию из далекого русского прошлого, когда разрубание черепов было обычным хобби для мужчины», — цитирует Газета.ru оргкомитет фестиваля. BIFFF в Брюсселе стартовал 3 апреля и продолжится до 15 числа текущего месяца. Лучшим фильмам фестиваля вручат золотого и серебрянного воронов.
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