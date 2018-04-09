«Скиф» поедет на кинофестиваль в Брюссель

Фильм "Скиф" Рустама Мосафира попал в конкурсную программу Международного фестиваля фантастического кино BIFFF в Брюсселе, сообщает Газета.ru

Российский фильм на фестивале покажут сегодня, 9 апреля.

"Это эпическое кино — один из главных кинохитов 2018 года в России. Некоторым он напоминает "Апокалипсис", другие называют его достойным наследником "Гладиатора". BIFFF видит в "Скифе" языческого "Безумного Макса", визуальную фантазию из далекого русского прошлого, когда разрубание черепов было обычным хобби для мужчины", — цитирует Газета.ru оргкомитет фестиваля.

BIFFF в Брюсселе стартовал 3 апреля и продолжится до 15 числа текущего месяца. Лучшим фильмам фестиваля вручат золотого и серебрянного воронов.