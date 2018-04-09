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«Скиф» поедет на кинофестиваль в Брюссель
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«Скиф» поедет на кинофестиваль в Брюссель 

Ревизор.ru 32 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Фильм "Скиф" Рустама Мосафира попал в конкурсную программу Международного фестиваля фантастического кино BIFFF в Брюсселе, сообщает Газета.ru.
Российский фильм на фестивале покажут сегодня, 9 апреля.
"Это эпическое кино — один из главных кинохитов 2018 года в России. Некоторым он напоминает "Апокалипсис", другие называют его достойным наследником "Гладиатора". BIFFF видит в "Скифе" языческого "Безумного Макса", визуальную фантазию из далекого русского прошлого, когда разрубание черепов было обычным хобби для мужчины", — цитирует Газета.ru оргкомитет фестиваля.
BIFFF в Брюсселе стартовал 3 апреля и продолжится до 15 числа текущего месяца. Лучшим фильмам фестиваля вручат золотого и серебрянного воронов.
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