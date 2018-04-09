Ещё
Беззаботный бунтарь: Жан-Полю Бельмондо — 85
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беззаботный бунтарь: Жан-Полю Бельмондо — 85 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Яркий талант, хулиганские замашки и мужская харизма — составляющие головокружительного успеха французского актера.
Жан-Поль Бельмондо родился в коммуне Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать танцовщицей.
Несмотря на творческую атмосферу, царившую в его семье, сначала Жан-Поль увлекался боксом и только потом заинтересовался актерским мастерством. Настоящая известность пришла к нему после роли Мишеля Пуаккара в фильме "На последнем дыхании" 1960 года. Хотя к тому времени Бельмондо почти десять лет работал в театре и имел за плечами несколько второстепенных ролей в кино, именно Пуаккар стал главным образом актера. Кстати, эту роль Бельмондо получил случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали.
Кадр из фильма "Женщина есть женщина"
Собственные же лучшие роли Жан-Поль Бельмондо сыграл у режиссеров французской "новой волны": Альфреда Любича в фильме "Женщина есть женщина" аристократа Жоржа Рандаля, ставшего вором; обеспеченного и одинокого владельца табачных плантаций Луи Маэ в ленте "Сирена с «Миссисипи»", наследника крупного состояния Барта Корделя в "Наследнике", российского эмигранта еврейского происхождения Александра Стависки в картине "Стависки" и французского секретного агента Жосслена Бомона в фильме "Профессионал".
Кадр из фильма "Сирена с "Миссисипи""
Кадр из фильма "Профессионал"
В 1995 году лестные отзывы критиков получила его игра в экранизации романа "Отверженные" режиссера Клода Лелуша. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, и с тех пор прекратил работу в кино. Однако в 2008 году 75-летний актер снялся в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака" и остался в восторге от самого фильма и процесса съемок. В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте подает дурной пример дочери3
У советских женщин были свои секс-символы26
Спилберг экранизирует «Талисман» Стивена Кинга1
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение