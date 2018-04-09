Беззаботный бунтарь: Жан-Полю Бельмондо — 85

Яркий талант, хулиганские замашки и мужская харизма — составляющие головокружительного успеха французского актера.

Жан-Поль Бельмондо родился в коммуне Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать — танцовщицей.

Несмотря на творческую атмосферу, царившую в его семье, сначала Жан-Поль увлекался боксом и только потом заинтересовался актерским мастерством. Настоящая известность пришла к нему после роли Мишеля Пуаккара в фильме "На последнем дыхании" 1960 года. Хотя к тому времени Бельмондо почти десять лет работал в театре и имел за плечами несколько второстепенных ролей в кино, именно Пуаккар стал главным образом актера. Кстати, эту роль Бельмондо получил случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали

Кадр из фильма "Женщина есть женщина"

Собственные же лучшие роли Жан-Поль Бельмондо сыграл у режиссеров французской "новой волны": Альфреда Любича в фильме "Женщина есть женщина" аристократа Жоржа Рандаля, ставшего вором; обеспеченного и одинокого владельца табачных плантаций Луи Маэ в ленте "Сирена с «Миссисипи»", наследника крупного состояния Барта Корделя в "Наследнике", российского эмигранта еврейского происхождения Александра Стависки в картине "Стависки" и французского секретного агента Жосслена Бомона в фильме "Профессионал".

Кадр из фильма "Сирена с "Миссисипи""

Кадр из фильма "Профессионал"