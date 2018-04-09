Определены победители «Студенческого ТЭФИ 2018»

Победителей Всероссийского конкурса «Студенческий ТЭФИ» назвали в Ростове-на-Дону. Мероприятие проводили в четвертый раз. Работы на конкурс принимали с 9 января по 9 февраля 2018 года.

В номинации «Документальный фильм» победила работа «Алексей Октябринович», снятая студентами Всероссийского государственного институт кинематографии имени Герасимова.

Лучшим информационным сюжетом назвали ролик «Здесь была Даша». Его создали учащиеся Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Лучшим режиссером телевизионной программы/фильма стала студентка Вероника Кузнецова , снявшая сюжет «Перерождение». Победительница учится в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Екатерина Стрельникова из Института кино и телевидения (ГИТР) получила награду, как лучший продюсер телевизионной программы/фильма. Жюри отметили ее работу «Дело № 0013».

За звукорежиссерскую работу в фильме «Вася» был отмечен Ярослав Дронов . Он также учится в ГИТР.

Третий студент этого вуза получил награду в номинации «Оператор телевизионной программы/фильма». Победителем стал Анатолий Трофимов — «Сыпь, гармоника, скука…»

Студентка Донского государственного технического университета Яна Габазова была признана лучшим репортером за работу «Проводник для потерявшихся в темноте».

Самым интересным телевизионным интернет-проектом жюри посчитали «FREE-TV чарт. перевод любимых песен». Его авторами являются студенты Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.

В номинации «Анимационный фильм» награду получил проект «Сказка про одеяло» студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения,

Специальный диплом жюри в номинации «Документальный фильм» получила работа «Рожденные в Кузбассе». Ее сняли студенты Кемеровского государственного университета. Награду также вручили коллективу из Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова за фильм «Зоя и Валера».

В качестве информационного сюжета отметили ролик студентов ГИТР «Кораблятская жизнь».

За операторскую работу в сюжете «Звук салюта» диплом вручили Ирине Шорниковой. Она учится в том же вузе.

Спецдиплом в номинации «Репортер» получил Ислам Джуккаев из Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева. Работа называется «Реабилитация наркоманов». В той же номинации отмечена Злата Шамшура из Санкт-Петербургского государственного университета и ее работа «Я тебя слышу».

Специальный приз «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения» получил ректор Донского государственного технического университета, член попечительского совета конкурса «Студенческий ТЭФИ» Бесарион Месхи.

Три студента Донского государственного технического университета получили специальную награду «Стендап». Были отмечены работы Ирины Немчиновой в сюжете «Кремль 2.0» Построй свою судьбу", Александра Боровлева — «Глокализация Рынка» и Юлии Носовой «Глобальная безработица или право на жизнь и работу».