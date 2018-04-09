В рамках IPQuorum 2018 пройдет киномарафон

Россия, Москва. 9 апреля 2018 г. В рамках культурной программы IPQuorum 2018 в двух залах светлогорского кинотеатра «Киноленд-Марио» 11 и 12 апреля пройдет киномарафон. В малом зале состоится показ научно-популярных фильмов телеканала «Россия К». В большом зале зрители смогут увидеть документальные фильмы, премьеру полнометражного художественного фильма «Вера» и фильм «Один на один», снятый в формате real movie. Фильмы, представленные к специальному показу на IPQuorum 2018, созданы продюсерской компанией «Медиа-Трест» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального фонда поддержки правообладателей.

Исторические документальные фильмы, представленные на киномарафоне, охватывают большой временной промежуток жизни нашей страны: от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной.

Зрители откроют для себя много ярких, но пока еще малоизвестных страниц истории России. Например, про пророческое письмо, которое министр Петр Николаевич Дурново написал Николаю II накануне собственной смерти (фильм «Роковое письмо»). Про подвиг генерала Бржозовского — командира русской крепости Осовец (фильм «Атака мертвецов»). Про то, как военному атташе Российской империи во Франции графу Алексею Игнатьеву — герою фильма «Красный граф» — удалось сохранить деньги советского правительства.

Тайны отечественной истории всегда были предметом пристального интереса документалистов. Фильм «Александр I. Тень Федора Кузьмича» — это историческое расследование одной из легенд династии Романовых, согласно которой император Александр Павлович не умер от тифа в Таганроге, а сбежал в Томск под видом старца-отшельника. Создателям фильма «Неизвестный Лермонтов» удалось приподнять завесу тайны 200-летней давности: был ли великий поэт сотрудником Тайной канцелярии.

Фильмы из цикла «О тайнах отечественной дипломатии» «Миссия в ставке Наполеона» и «Трудная миссия в Лондоне» рассказывают о роли личности в истории. Герой первого — военный агент Александр Чернышев , сумевший заполучить секретные данные о французской армии, благодаря чему и была одержана победа над Наполеоном. Герой второго фильма — профессиональный дипломат Николай Харламов , успех его лондонской миссии привел к открытию второго фронта.

Еще один фильм для любителей историй про дипломатические интриги — «Посол империи». В центре повествования — трагическая судьба Николая Гартвига, служившего послом Российской империи в Белграде и пытавшегося предотвратить Первую мировую войну ценой собственной жизни.

В программе киномарафона будет несколько фильмов о Второй мировой войне. Это неизвестные главы Великой Отечественной. «Камчатка. За тысячи километров от линии фронта» — рассказ про жителей полуострова во время войны, про их ежедневный труд, который стал подвигом. Фильм " Александр Маринеско . Обратная сторона медали" посвящен судьбе лучшего советского подводного аса. Кем он был — «морским волком» или «морским дьяволом»? А вот еще одна удивительная история времен Второй мировой — «Таинственная республика. Версия 2.0»: в первый же день войны Великий Хурал Тувы принял решение передать в помощь Советскому Союзу весь золотой запас страны. Это был большой подвиг маленькой республики.

Два фильма киномарафона посвящены двум российским городам. «Душа России» — про историю Костромы, «Третья столица» — про город Омск и его статус столицы России в годы Гражданской войны.

Кавказ — одно из знаковых мест для наших легендарных поэтов и писателей, регион — где перемешаны народы, языки, религии, обычаи, где легенды и мифы иногда невозможно отделить от реальности. Кавказская тема в программе киномарафона представлена несколькими фильмами. «Старикам тут место» — про долгожителей Кавказа, «Записки о горных нравах» — Кавказ глазами Лермонтова, Пушкина, Толстого. Авторы фильма «Мифы о Кавказе» собрали не только исторические, но и современные мифы и легенды региона. Как живется в одном городе представителям 69 разных национальностей, расскажет документальный фильм «Моздок. Летопись темного леса. Версия 2.0». В фильме «Ислам. Правда о терпимости» — история жителей двух осетинских сел: мусульманского и христианского.

Фильм «Один на один» снят в новом для документалистики формате real movie. Этот экспериментальный жанр можно определить как игровое телевизионное кино с вплетением архивных съемок и интервью. Творческая группа затронула одну из самых острых и болезненных тем современности — терроризм. В основе фильма — реальные события и реальная история одной операции ФСБ по противодействию терроризму и экстремизму.

Сергей Чонишвили, Ирина Розанова и Александра Лупашко. Главным событием киномарафона станет предпремьерный показ национального художественного фильма «Вера» режиссера Андрея Грачева . Это история нескольких поколений одной российской семьи. История, в которой отразились трагические события духовных поисков и гонений героев, избравших для себя особый путь. История о репрессиях, о законе и беззаконии, о подлости и смелости. История о любви и выборе. Главные роли в фильме сыграли известные российский актеры Константин Соловьев

В фильме «Вера» зрители также услышат уникальные песнопения староверов Забайкалья, признанные ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия всего человечества.

По словам режиссера Андрея Грачева, «самое страшное для творческой команды любого фильма — это положить готовый фильм в стол. Важно не только создать картину, но и донести ее до зрителя. Поэтому кинопоказы на Форуме важны не только для тех, кто придет посмотреть кино, но и для тех, кто это кино делает».

Показы фильмов в рамках культурной программы IPQuorum 2018, организаторами которого выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), будут идти в течение всех дней работы Форума с 10 утра до позднего вечера.

Вход для всех желающих бесплатный. Регистрация на сайте Форума http://ipquorum.ru.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:

E-mail: pressa@ipquorum.ru | Tел. +7 (495) 203-71-62