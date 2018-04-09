Стало известно, когда выйдет ремейк «Ворона» 

Съемки ремейка "Ворона", во время работы над которым трагически погиб Брендон Ли, стартуют в июле этого года.
На протяжении 10 последних лет одна из кинокомпаний пыталась начать работу на ремейком, но авторы сталкивались с огромным количеством проблем, включая частые смены кандидатов на главную роль, а все закончилось и вовсе банкротством.
Выкупив в 2017 году права на дистрибуцию, Sony Pictures изменила название на "Возрождение ворона" и объявила о том, что фильму — быть. Роль главного героя исполнит Джейсон Момоа, а авторами сценария стали Джон Спэйтс и Корин Харди (он же режиссер ленты).
Премьера на широких экранах запланирована на октябрь 2019 года.