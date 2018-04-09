Стало известно, когда выйдет ремейк «Ворона»

Съемки ремейка "Ворона", во время работы над которым трагически погиб Брендон Ли , стартуют в июле этого года.

На протяжении 10 последних лет одна из кинокомпаний пыталась начать работу на ремейком, но авторы сталкивались с огромным количеством проблем, включая частые смены кандидатов на главную роль, а все закончилось и вовсе банкротством.

Премьера на широких экранах запланирована на октябрь 2019 года.