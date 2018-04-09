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Более 10 бесплатных показов организует в апреле кинотеатр «Вымпел»
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Более 10 бесплатных показов организует в апреле кинотеатр «Вымпел» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Бабушкинского района в апреле смогут посетить более 10 бесплатных показов, которые пройдут в кинотеатре «Вымпел». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— Апрельская программа включает в себя показы нескольких программ Суздальского фестиваля анимации, ретроспективу фильмов с участием Юрия Яковлева, а также другие фильмы для детей и взрослых, — уточнила Анна Шугрина.
Узнать о предстоящих показах можно по телефону 8 (499) 184-41-09 или на сайте «Москино».
Напомним, что кинотеатр «Вымпел» находится по адресу ул. Коминтерна, д. 8. (ео)
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