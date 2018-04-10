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Фильм с Николаем Рыбниковым покажут на улице Свободы
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Фильм с Николаем Рыбниковым покажут на улице Свободы 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В Культурном центре «Салют» на улице Свободы 10 апреля зрители бесплатно увидят фильм режиссеров Марлена Хуциева и Феликса Миронера «Весна на Заречной улице», в котором главную роль сыграл известный актер, звезда экрана советского кино Николай Рыбников.
Фильм рассказывает о истории любви, которая зарождается в школе рабочей молодежи между молодой учительницей и сталеваром завода.
Бесплатный показ начнется в 19.00. Вход свободный. Возрастная категория по возрасту 12+. Напомним, что Культурный центр «Салют» находится по адресу: улица Свободы, дом 37. (ск)
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