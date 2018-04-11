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В Омске стартует фестиваль короткометражного кино «Окно»
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В Омске стартует фестиваль короткометражного кино «Окно» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 11 по 14 апреля в Омске пройдёт первый международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО». Его учредитель — департамент культуры мэрии. Оргкомитет получил более300 заявок от авторов из России, стран СНГ, Греции, Турции и других стран. А среди почётных гостей фестиваля значатся кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Алеников и актриса Светлана Камынина.
«На первый международный фестиваль «ОКНО» поступило несколько сотен заявок. Их география обширна, потому что искусство всегда объединяет страны и народы. В дни фестиваля «ОКНО» у омичей есть возможность увидеть не только лучшие короткометражные киноленты, но и понять, какие мысли и идеи движут творческими людьми, вдохновленными музой кино», — заявил директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак.
Отметим, что короткометражные фильмы покажут в киноцентрах «Вавилон» и «Маяковский», а также в Доме кино (Ленинградская площадь, 1). Вход свободный.
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