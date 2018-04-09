«Бешеные псы»

Жанр: триллер, драма, криминал

Год: 1991

Сценарий: Квентин Тарантино, Роджер Эвери

Но тщательно спланированное ограбление оборачивается провалом: в магазине грабители наталкиваются на наряд полиции. В перестрелке погибают мистер Бурый и мистер Синий. Условленное место сбора после налета на магазин ‒ пустующий склад. Туда привозит истекающего кровью мистера Оранжевого мистер Белый.

На складе появляется мистер Розовый, удачно избежавший погони. У него сумка с бриллиантами. Он уверен, что полиция не случайно оказалась на месте ограбления: среди них ‒ стукач. Розовый предлагает Белому не дожидаться остальных, а поделить бриллианты и уехать. Белый не согласен: он считает, что бросать раненого нельзя.

Разборку между Белым и Розовым прерывает появление мистера Блондина. В багажнике машины он привез полицейского. Чтобы узнать, кто их предал, Блондин пытает полицейского. Неожиданно очнувшийся Оранжевый убивает Блондина.

На складе появляется Джо. Он сообщает, кто их предал. Но мистер Белый не соглашается с Джо. В непримиримой разборке гибнут Джо и Эдди, ранен мистер Белый. Теряя силы, он приближается к умирающему Оранжевому, чтобы облегчить его страдания, и слышит от него неожиданное признание. Интересные факты о фильме «Бешеные псы»

После премьеры фильма на МКФ «Сандэнс» кинокритик Джами Бернард из «New York Daily News» сравнивал эффект, произведенный «Бешеными псами», с реакцией на одну из первых кинолент ‒ «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятой братьями Люмьер в 1896 году, потому что зрители не были готовы сразу правильно оценить фильм. Эпизод, в котором мистер Розовый отказывается платить чаевые, основан на собственном опыте режиссера: это было его личное кредо в годы работы в видеопрокате. Основным местом съемок был заброшенный морг. На первом этаже, в бывшем гараже заведения, снималось основное выяснение отношений, а на втором этаже была оборудована декорация офиса Джо Кэбота. Съемки проходили знойным летом 1991 года, и исполнитель роли Оранжевого Тим Рот часто прилипал к полу из-за разлитой вокруг него бутафорской крови.

Трейлер фильма «Бешеные псы»: https://www.youtube.com/watch?v=zpGmY0Vb3tg