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Единственные жители в вымершем селе. Офицер ГУФСИН Прикамья сняла кино о жизни без денег и цивилизации
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Единственные жители в вымершем селе. Офицер ГУФСИН Прикамья сняла кино о жизни без денег и цивилизации 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Однажды пермячка Нина Изотова узнала о том, что в Ильинском районе есть практически вымершая деревня Богородск. Практически — потому что в ней все же живет одна семья: папа, двое детей и мама, беременная третьим. Летом, бывает, приезжают люди — охотники. Работы в деревне нет. Нина, сотрудница пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю, задумала снять об этом фильм. И поехала в Богородск.
Дети могут веселиться даже в непростых ситуациях
— Мне хотелось показать зрителю, как живут люди, оторванные от благ цивилизации. Я узнала, куда примерно ехать, набрала продуктов, одежды и игрушек и поехала к ним, — объясняет свою задумку Нина. — Приехала. Рассказала, что делаю документальные фильмы и хочу снять картину о их жизни.
Поначалу местные отнеслись к идее настороженно. Но Нина пообещала помогать с едой и одеждой. На такие условия жители Богородска согласились. Через месяц Нина приехала к ним на первые съемки и прожила там две недели. Так и ездила после — раз в три-четыре месяца. Съемки растянулись на несколько лет. Все — от идеи до монтажа — Нина сделала сама. Фильм она назвала «На отшибе».
Нина заявила фильм на 25 международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», председателем которого был Никита Михайлков, а президентом — Михаил Пореченков. Конкурсное жюри возглавлял Алексей Учитель — он отсматривал все работы. Фильмы участников, прошедших отбор — «На отшибе» тоже оказался среди них, — показывали в девяти столичных кинотеатрах в течение недели, их мог свободно посмотреть любой желающий. Залы, по словам Нины, всегда были полными.
Фильм Нины отобрали на фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
Сегодня семья, о которой был снят фильм, уже не живет в том доме — он сгорел незадолго до того, как работа была завершена. Все его жители спаслись, но вынуждены были идти семь километров до ближайшего населенного пункта — поселка Ильинский. Оттуда они позвонили Нине.
— Я тут же позвонила своему преподавателю-режиссеру в ПГУ, где училась ранее. Он предоставлял мне видеотехнику для съемок. Рассказала о случившемся, и мы через несколько часов с баулами одежды, продуктов и необходимых вещей поехали к ним, — рассказывает Нина. — После пожара они больше года жили в заброшенном домике, он показан в конце моего фильма. Я просила в соцсетях о помощи и совершенно незнакомые люди привозили им вещи, необходимые для жизни. Мы с друзьями навещали их, привозили гуманитарную помощь.
Иногда для счастья нужно совсем немного
Через два года после пожара семья смогла на материнский капитал купить один их охотничьих домов в Богородске и завести хозяйство.
— Сам фильм им вряд ли помог, — считает Нина, — но помогли люди, которые увидели его. Они привозили все: одежду, еду, канцелярские принадлежности.
Пока у Нины четыре документальных фильма и одна мультипликация. Главное для нее — заниматься любимой работой и своим хобби и, при этом, помогать людям. Фильм Нины можно посмотреть здесь.
Недавно в Пермь приезжала команда из Екатеринбурга, которая сняла фильм про жизнь человека с диабетом.
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