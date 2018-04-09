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Третий сезон «Проповедника» выйдет 24 июня
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Третий сезон «Проповедника» выйдет 24 июня 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
В сети также появились первые кадры из грядущих серий.
Канал AMC назначил дату премьеры третьего сезона «Проповедника» — 24 июня. Сезон будет посвящён возвращению главного героя, Джесси Кастера, на родину — луизианскую плантацию Энджелвилль.
Этот сериал — экранизация одноимённой серии комиксов Гарта Энниса, рассказывающая о священнике, в которого вселяется могущественная сущность под названием Генезис.
В результате Кастер ввязывается в битву между силами Рая и Ада и отправляется в путешествие, чтобы в буквальном смысле найти Бога. В этом ему помогают его бывшая девушка Тюлип и вампир Кэссиди.
Главные роли в сериале исполняют Доминик Купер, Рут Негга и Джозеф Гилган.
#сериалы
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