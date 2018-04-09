Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет!» 

15 апреля в 10:15 на Первом канале вас ждет премьера уникального фильма. Идею его подсказал внук Примадонны — Никита Пресняков, исполнив шлягер Аллы Борисовны в программе «Две звезды».
Позже, записывая с ним интервью для фильма, съемочная группа канала убедились в правильности выбора. И Никита, и другие члены большой семьи, друзья, коллеги — в один голос отмечают, что как только Пугачева «перестала петь», она стала настоящей хозяйкой большого дома и большой семьи — домашней, внимательной, заботливой — появилось время на эти приятные мелочи. В первую очередь, конечно, это почувствовали внуки. Никита, Дени и Клавдия — каждый скажет в фильме свое слово о любимой бабушке.
Никита Пресняков:
— Для меня всегда бабушка была как… вот этот солнечный лучик, рыжеволосый солнечный лучик, который иногда приходит в гости и заносит такую энергетику в дом и сразу становится приятно, и все, у меня уже весь день — самый лучший день на свете становится.
Дени Байсаров:
— Алла, Алуся. Ласково, нежно… То есть я ее по имени зову. Она друг, она помогает во всем. Мне в радость приезжать домой и встречаться с ней снова и снова, как со всеми членами своей семьи, но с Аллой — это тоже есть какой-то контакт, есть что-то особенное. Она очень, ну, как все знают, творческий и открытый человек. И мы друг друга понимаем очень хорошо.
Расскажет любопытное и Кристина Орбакайте:
— Мама взяла Клавдию впервые на руки и не выпускала из аэропорта до дома всю дорогу. Она у нее заснула на руках. Мы приехали сюда, я говорю: «Да у тебя уже, наверное, руки сейчас отнимутся». Она говорит: «Ничего, своя ноша не тянет». И вот она сидела с ней несколько часов, там, два-три часа, пока она спала… У них была такая… просто какая-то связь, они любят друг друга, обожают.
Эти семейные откровения обозначили главный вопрос: «За что каждый из нас любит Аллу Пугачеву?» Съемочная группа задавала его всем участникам картины, и ответы получились неожиданными… На этот вопрос очень по-своему ответили Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Филипп Киркоров и Владимир Пресняков. А как — узнаете, посмотрев фильм.
В фильме принимают участие: Кристина Орбакайте, Никита Пресняков, Дени Байсаров, Филипп Киркоров, Валентин и Марина Юдашкины, Елена и Владимир Пресняковы, Владимир Пресняков–мл., Александр Буйнов, Михаил Жванецкий, Александр Розенбаум, Александр Олешко, Николай Расторгуев, Иосиф Кобзон, Алина Редель, Николас Орбакас, Галина Волчек.
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