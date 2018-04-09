Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет!»

15 апреля в 10:15 на Первом канале вас ждет премьера уникального фильма. Идею его подсказал внук Примадонны — Никита Пресняков , исполнив шлягер Аллы Борисовны в программе «Две звезды».

Позже, записывая с ним интервью для фильма, съемочная группа канала убедились в правильности выбора. И Никита, и другие члены большой семьи, друзья, коллеги — в один голос отмечают, что как только Пугачева «перестала петь», она стала настоящей хозяйкой большого дома и большой семьи — домашней, внимательной, заботливой — появилось время на эти приятные мелочи. В первую очередь, конечно, это почувствовали внуки. Никита, Дени и Клавдия — каждый скажет в фильме свое слово о любимой бабушке.

Никита Пресняков:

— Для меня всегда бабушка была как… вот этот солнечный лучик, рыжеволосый солнечный лучик, который иногда приходит в гости и заносит такую энергетику в дом и сразу становится приятно, и все, у меня уже весь день — самый лучший день на свете становится.

Дени Байсаров:

— Алла, Алуся. Ласково, нежно… То есть я ее по имени зову. Она друг, она помогает во всем. Мне в радость приезжать домой и встречаться с ней снова и снова, как со всеми членами своей семьи, но с Аллой — это тоже есть какой-то контакт, есть что-то особенное. Она очень, ну, как все знают, творческий и открытый человек. И мы друг друга понимаем очень хорошо.

— Мама взяла Клавдию впервые на руки и не выпускала из аэропорта до дома всю дорогу. Она у нее заснула на руках. Мы приехали сюда, я говорю: «Да у тебя уже, наверное, руки сейчас отнимутся». Она говорит: «Ничего, своя ноша не тянет». И вот она сидела с ней несколько часов, там, два-три часа, пока она спала… У них была такая… просто какая-то связь, они любят друг друга, обожают.

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