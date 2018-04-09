Трейлер фильма «Мир будущего»

25 мая в мировой прокат выходит фильм «Мир будущего».

Мировая премьера фильма назначена на 25 мая (в России 14 июня)

Фильм «Мир будущего» является совместной работой Джеймса Франко , Брюса Тьерри Чунг. Для Джеймс эта картина в 2018 году первая в качестве режиссера, также на очереди выйти в прокат другие его картины: «Зеровилль», «Притворщики», «Долгий дом».

Описание фильма:

Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

В главных ролях сыграли:

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