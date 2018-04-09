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Трейлер фильма «Мир будущего»
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Трейлер фильма «Мир будущего» 

DTF.RU 1 час назад
25 мая в мировой прокат выходит фильм «Мир будущего».
Мировая премьера фильма назначена на 25 мая (в России 14 июня)
Фильм «Мир будущего» является совместной работой Джеймса Франко, Брюса Тьерри Чунг. Для Джеймс эта картина в 2018 году первая в качестве режиссера, также на очереди выйти в прокат другие его картины: «Зеровилль», «Притворщики», «Долгий дом».
Описание фильма:
Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.
В главных ролях сыграли:
Джеймс Франко (О мышах и людях, 127 часов), Милла Йовович (Пятый элемент), Люси Лью (Счастливое число Слевина), Маргарита Левиева (Невидимый).
#видео #трейлеры
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