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Создатели «Симпсонов» защитили своего персонажа-индуса от борцов с расизмом
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Создатели «Симпсонов» защитили своего персонажа-индуса от борцов с расизмом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В прошлом году комик Хари Кондаболу в своем документальном фильме «Проблема с Апу» раскритиковал создателей анимационного сериала «Симпсоны» за «расистское» изображение индусов — по его словам, владелец небольшого магазинчика Апу похож скорее на «белого парня, который подражает белому парню, издевающемуся над его отцом». Сейчас, пишет портал NME, Кондаболу получил своеобразный ответ от «Симпсонов».
В новом эпизоде мультсериала главные герои Мардж и Лиза Симпсон обсуждают образ Апу и его соответствие чужим ожиданиям, цитируя фильм «Проблема с Апу». «Что-то, что началось десятки лет назад, было всеми любимым и необидным, теперь стало политически некорректным. Что же делать?» — говорит Лиза. После в мультфильме появляется портрет Апу с подписью «Не будь дурачком» (англ. Don't have a cow дословно переводится как «не заводи корову» — намек на то, что в индуизме корова — священное животное).
Ранее создатели «Симпсонов» сделали президента России Владимира Путина госсекретарем США.
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