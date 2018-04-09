Комедию «Матрешки на округлости земли» покажут в театре «Модерн» в апреле и мае

Лирическую комедию «Матрешки на округлости земли», рассказывающую историю трех женских судеб, объединенных между собой темой любви, сыграют в московском театре «Модерн» 12 апреля и 14 мая, говорится в сообщении пресс-службы театра. Премьера состоялась в октябре 2017 года. В новой лирической комедии режиссера Юрия Грымова «Матрешки на округлости земли» речь идет о судьбах земных женщин. В центре внимания три героини, каждая из них пережила в своей жизни большую любовь, каждая знает цену своим чувствам, каждая верит только в себя. Все три женщины осознают необходимость перемен и, прежде всего, поиска новой любви. Надежда Меньшова и «Постановка очень трогательная и близкая каждому человеку, кто верит в любовь и настоящие чувства. В главных ролях: Лика Нифонтова Мария Орлова . Смотрите «Матрешки на округлости Земли» в театре «Модерн» 12 апреля, 14 мая в 19:00», — говорится в сообщении.