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Комедию «Матрешки на округлости земли» покажут в театре «Модерн» в апреле и мае
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Комедию «Матрешки на округлости земли» покажут в театре «Модерн» в апреле и мае 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Лирическую комедию «Матрешки на округлости земли», рассказывающую историю трех женских судеб, объединенных между собой темой любви, сыграют в московском театре «Модерн» 12 апреля и 14 мая, говорится в сообщении пресс-службы театра.
Премьера состоялась в октябре 2017 года. В новой лирической комедии режиссера Юрия Грымова «Матрешки на округлости земли» речь идет о судьбах земных женщин. В центре внимания три героини, каждая из них пережила в своей жизни большую любовь, каждая знает цену своим чувствам, каждая верит только в себя. Все три женщины осознают необходимость перемен и, прежде всего, поиска новой любви.
«Постановка очень трогательная и близкая каждому человеку, кто верит в любовь и настоящие чувства. В главных ролях: Лика Нифонтова, Надежда Меньшова и Мария Орлова. Смотрите «Матрешки на округлости Земли» в театре «Модерн» 12 апреля, 14 мая в 19:00», — говорится в сообщении.
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