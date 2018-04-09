«Отличница» снова на Первом!

1958 год. Выпускница юридического факультета Ленинградского университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Мария Крапивина получает распределение в УГРО центрального районного отдела милиции.

Совсем еще девчонка, отличница, дочь интеллигентных родителей попадает в коллектив состоящий из прошедших войну грубоватых и опытных оперативников. В первый же день Маша хочет уволиться. Но ей в руки попадает информация о предателе в отделе, который связан с крупной и дерзкой бандой. Маша решает, что ее долг остаться и раскрыть «крота». А кроме того, доказать, что она чего-то стоит…

— Режиссеру всегда интересно провести героя через какие-то перипетии и трудности. Чтобы в финале все увидели полностью изменившегося персонажа. Когда тебе 20 лет, ты представляешь себе жизнь в розовом цвете, а потом проходишь через ряд испытаний и становишься совершенно другим человеком — и мир вокруг меняется вместе с тобой. Поэтому в первую очередь меня эта история привлекла не как детектив, а как драма взросления. Все представления Маши Крапивиной, главной героини картины, о себе, о жизни, о дружбе, о любви, о смерти, о своей семье, о профессии, — к финалу меняются необратимо. Мы видим, что она стала совершенно другим человеком. И тоже вместе с ней прощаемся со своими иллюзиями и что-то важное узнаем о себе…

Создатели фильма придумывали мир главной героини, в котором зритель следит за историей ее глазами. Камера свободно следует за персонажами по всем пространствам. В «Отличнице» все сцены сняты одним кадром: оператором был известнейший российский мастер Сергей Мачильский («Свои», «Белая гвардия»).

Подругу главной героини играет Таисия Вилкова. У них с Яной Гладких сложился потрясающий тандем, актрисы и в жизни после съемок стали подругами. И Яна, и Тая постоянно смеялись и подшучивали друг над другом на съемках — кто из них Жеглов, а кто Шарапов.

Фильм снимали в Санкт-Петербурге. Объектами стали Политехнический институт, Волковское кладбище, центральные улицы и набережные города. А в первый съемочный день актеры пять часов ездили на старом трамвае по маршруту площадь Репина — площадь Тургенева туда и обратно. Съемочной группе повезло с погодой.

— Было много съемок на натуре. Поскольку в первых сериях было важно, чтобы главная героиня светилась наивностью и оптимизмом в контрапункт всему миру, я очень волновалась, как же мы будем побеждать питерский климат. Когда снимаешь в Петербурге, надо быть готовым к тому, что в одном кадре может быть сразу тридцать три погоды. Справа по кадру светит солнце, слева идет слепой дождь, посередине вдруг две радуги пробиваются. Мы со всеми этими питерскими метеорадостями договаривались и заставляли работать на себя. Есть сцены, где герои идут на свидание под проливным почти тропическим ливнем, все настоящее, никаких «поливальных машин», а есть сцены, где герои изнывают в пальто от тридцатиградусной жары! — рассказывает Оксана Карас.

Музыку к фильму написал Филипп Чернов. Режиссеру и композитору хотелось передать атмосферу города, интеллектуального Ленинграда, создать в кадре не столько настроение мрачной криминальной драмы, сколько передать внутренний мир героини, наполненный светом, юношескими надеждами и ожиданием счастья. Вокализы на начальных титрах пропели сами актеры — Яна Гладких, Никита Ефремов и Саша Яценко.

Смотрите фильм на Первом канале 9 апреля в 0:35, 10-11 апреля в 0:10, 12 апреля в 01:10.